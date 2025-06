Donald Trump : toute sa famille bientôt en politique ? Les aveux de son fils

Eric Trump (Photo DR)

À l’origine figure médiatique de la haute finance new-yorkaise et star de la téléréalité avec The Apprentice, Donald Trump a fait une entrée fracassante dans l’arène politique américaine en 2015. Porté par un discours radical sur l’immigration, la sécurité et le patriotisme économique, il s’est imposé comme le candidat de la rupture. En novembre 2016, contre toute attente, il remporte l’élection présidentielle face à Hillary Clinton, devenant ainsi le 45ᵉ président des États-Unis. Après quatre années marquées par une gouvernance clivante et une rhétorique incendiaire, Trump est battu en 2020 par Joe Biden. Mais loin de s’effacer, il mobilise sa base et reconquiert la Maison-Blanche en 2024 après une campagne menée tambour battant. Il devient ainsi le second président américain à effectuer deux mandats non consécutifs, après Grover Cleveland. Son retour au pouvoir a redonné du souffle à ses partisans… et semble aujourd’hui faire des émules dans son propre cercle familial.

Une dynastie en gestation

À en croire Eric Trump, l’un des fils du président, la famille pourrait bien ne pas s’arrêter au parcours du patriarche. Dans une déclaration au Financial Times le 27 juin, il a confié que l’idée d’une carrière politique ne lui semblait ni étrange ni lointaine. « Je pense que je pourrais le faire », affirme-t-il avec assurance, avant d’ajouter que d’autres membres de la fratrie pourraient également franchir le pas. Ce glissement du nom Trump d’un simple label personnel à une potentielle dynastie politique évoque l’ambition des grandes familles qui ont marqué la scène américaine : les Kennedy, les Bush… ou plus récemment les Clinton.

Derrière ces déclarations se dessine un plan plus vaste que la simple fidélité à une ligne idéologique. La structure même de la famille Trump, entre empire financier et loyauté clanique, offre une rampe de lancement idéale pour prolonger leur influence bien au-delà de 2029, date prévue de la fin du second mandat de Donald Trump. Il ne s’agirait plus seulement de défendre un héritage, mais de l’incarner au sein même des institutions.

De l’ombre présidentielle à la lumière électorale

Plusieurs membres du clan Trump ont déjà pris goût à la scène politique, parfois en coulisses, parfois en pleine lumière. Ivanka Trump, conseillère influente durant le premier mandat de son père, avait déjà suscité des spéculations sur une future candidature. Donald Trump Jr., particulièrement actif lors des campagnes présidentielles, bénéficie d’une audience fidèle sur les réseaux conservateurs. Eric Trump, en prenant la parole publiquement sur le sujet, semble vouloir tester les eaux, en mesurant la réaction de l’opinion et des donateurs.

Ce signal envoyé au monde politique est clair : les Trump ne comptent pas tourner la page une fois la présidence de Donald achevée. Ils envisagent désormais leur engagement comme une continuité stratégique, avec plusieurs pions potentiels prêts à être avancés sur l’échiquier électoral. Dans un pays souvent séduit par les noms célèbres et les figures fortes, cette perspective pourrait bien se transformer en réalité électorale.

Alors que Donald Trump prépare sa sortie de scène en 2029, ses héritiers pourraient, eux, bien être en train de se positionner pour entrer dans l’arène. Un passage de relais politique semble désormais envisageable, non plus comme une éventualité, mais comme un projet mûrement réfléchi.