Donald Trump va être furieux, il se fait contredire par un de ses ministres

Dès le début de son second mandat, Donald Trump a relancé la machine du nationalisme économique en frappant fort : des hausses brutales de droits de douane ont été imposées à plusieurs secteurs clés, dont celui de l’aéronautique. Officiellement, il s’agissait de rééquilibrer des échanges jugés trop favorables aux concurrents étrangers et de renforcer la souveraineté industrielle des États-Unis. Mais cette stratégie, fondée sur une guerre commerciale ouverte, a plongé certains fleurons américains dans un environnement instable et tendu. L’industrie aéronautique, notamment Boeing, a été directement exposée aux contre-mesures et aux incertitudes réglementaires, ce qui a fragilisé sa position sur des marchés internationaux aussi cruciaux que l’Europe et l’Asie.

Le message dissonant d’un ministre au Bourget

Alors que la ligne dure de la Maison Blanche semblait ne pas faiblir, un discours inattendu a fait voler en éclats cette cohésion de façade ce mardi. Depuis le salon aéronautique de Paris, Sean Duffy, Secrétaire aux Transports des USA, a surpris les observateurs en plaidant pour un retour à l’accord commercial de 1979, supprimant les barrières douanières dans l’aviation civile. Selon lui, relancer cet accord historique serait non seulement profitable pour les États-Unis, mais permettrait aussi de préserver leur statut d’exportateur dans le domaine aérospatial. Une déclaration qui tombe au plus mauvais moment pour Donald Trump, dont la politique tarifaire rigide est perçue comme une entrave par une partie de l’industrie.

Duffy n’a pas mâché ses mots en décrivant la complexité actuelle du paysage douanier. Il a mis en lumière la pression croissante sur les industriels américains, coincés entre les hausses de tarifs imposées par leur propre gouvernement et la perte de compétitivité qui en découle. En creux, son propos contient une critique à peine voilée : en refusant de faire machine arrière sur les droits de douane, la Maison Blanche expose ses propres champions économiques à des revers commerciaux.

Boeing sous les projecteurs, et pas pour les bonnes raisons

Le contraste était flagrant au Bourget: Boeing peinait à susciter l’enthousiasme. Aucun contrat annoncé, une visibilité brouillée, et en toile de fond, la politique protectionniste de Trump comme facteur aggravant. L’absence de dynamique commerciale chez l’avionneur américain ne relève pas uniquement de ses déboires techniques : elle traduit un malaise plus profond, lié à l’incertitude que font peser les tensions commerciales sur ses relations avec ses clients étrangers.

En insistant sur la nécessité de libérer l’aviation civile des logiques de guerre économique, Sean Duffy a non seulement exposé une faille dans l’équipe Trump, mais a aussi donné voix aux inquiétudes des industriels. Son intervention, en marge d’un événement international scruté de près, prend la forme d’un signal d’alerte : à vouloir tout verrouiller, l’administration risque d’étouffer ses propres secteurs d’excellence.

Un désaccord qui n’est pas sans conséquences

Cette prise de position publique révèle un clivage de plus en plus apparent au sein de l’appareil exécutif. D’un côté, une Maison Blanche qui campe sur une ligne de fermeté tarifaire. De l’autre, des membres de son propre gouvernement qui, confrontés aux réalités du terrain, appellent à des ajustements pragmatiques. Le cas du secteur aéronautique agit ici comme une loupe grossissante. Il révèle comment les choix idéologiques peuvent se heurter aux besoins concrets des industriels et à la logique des marchés internationaux.