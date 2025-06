Électricité au Maghreb : plus d’un milliard $ pour éviter les interruptions

Photo unsplash

L’Algérie renforce son réseau électrique pour l’été 2025

L’Algérie se prépare activement pour assurer un approvisionnement électrique stable pendant l’été 2025. Sonelgaz, le monopole public, a annoncé un programme d’investissement de 186 milliards de dinars, soit environ 1,4 milliard de dollars américains, visant à renforcer les capacités de production et d’infrastructure électrique du pays.

Grâce à cette stratégie ambitieuse, Sonelgaz a pu atteindre une capacité de production dépassant les 27 000 mégawatts. SPE-production, une filiale de Sonelgaz, a notamment augmenté ses capacités de 1 172 MW, portant le total national à 27 333 MW, un niveau jugé suffisant pour répondre aux pics de consommation attendus pendant les fortes chaleurs estivales.

Modernisation des infrastructures de transport et de distribution

Le programme d’amélioration ne se limite pas à la production énergétique. Sonelgaz a également modernisé son réseau de transport avec la construction de six postes de transformation haute tension, six stations spécialisées, deux postes mobiles et 35 lignes haute tension s’étendant sur 945 kilomètres. En parallèle, l’entreprise a développé un réseau de distribution de 2 115 kilomètres et installé 622 postes de distribution en basse et moyenne tension.

Les régions sahariennes, particulièrement vulnérables aux températures extrêmes, bénéficient d’une attention spéciale. Sonelgaz a restructuré et consolidé les connexions électriques dans dix wilayas du grand sud, incluant El Menia, Tamanrasset, Illizi, Ouargla et plusieurs autres provinces où les conditions climatiques représentent un défi majeur pour la continuité de l’approvisionnement énergétique.

Mesures complémentaires et prévention des risques

Pour faire face aux éventuelles hausses imprévisibles de la demande, Sonelgaz a acquis trois turbines à gaz mobiles de 17 MW chacune, stratégiquement positionnées dans les communes de Debdeb, Tinzaouatine et Bordj Badji Mokhtar. En parallèle, Sonelgaz participe activement à la lutte contre les incendies de forêt en aménageant 870 tranchées coupe-feu et en effectuant plus de 346 000 opérations d’élagage préventif, démontrant ainsi son engagement environnemental et sécuritaire.