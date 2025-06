Elon Musk : comment il participe indirectement à la lutte contre la drogue

Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Le Mexique vit sous la pression constante de puissants réseaux de narcotrafic. Dans des États comme Jalisco, les cartels dictent souvent leur loi, infiltrant les institutions publiques, corrompant les forces de sécurité et imposant leur propre ordre dans les zones où l’État peine à s’imposer. Les violences liées à ces groupes criminels ne sont pas seulement visibles à travers les affrontements armés ou les enlèvements, mais aussi dans la manière insidieuse dont ils recrutent, notamment des jeunes, souvent en profitant de la précarité économique et de l’absence d’alternatives. Les autorités locales, bien que mobilisées, peinent à faire face avec des moyens limités, tant sur le plan humain que technologique.

Ainsi, certaines solutions inattendues émergent. Et parmi elles, des outils développés bien loin des rues mexicaines, dans les laboratoires d’innovation de la tech américaine, trouvent aujourd’hui un usage très concret dans la lutte contre la criminalité.

Des outils high-tech détournés vers le terrain sécuritaire

Les autorités de Jalisco ont récemment décidé de renforcer leurs unités de sécurité avec trois véhicules Cybertruck, issus des usines de Tesla, propriété du célèbre entrepreneur Elon Musk. À première vue, l’idée peut paraître étonnante. Ces pick-up électriques à la silhouette futuriste ont d’abord été pensés pour les passionnés de technologie et d’automobile, non pour les policiers mexicains en lutte contre les cartels.

Pourtant, leur déploiement sur le terrain a déjà permis une intervention significative : l’arrestation de deux agents de police accusés d’avoir tenté d’enrôler deux jeunes au profit d’un groupe criminel. Cette opération, confirmée à l’AFP par Juan Pablo Hernandez, secrétaire à la Sécurité de Jalisco, révèle une réalité troublante — celle d’un système où même les uniformes officiels peuvent devenir les relais du crime. Elle montre aussi la manière dont des véhicules robustes, rapides et performants peuvent servir à la fois de moyen de dissuasion et de levier opérationnel dans un contexte où la frontière entre policiers et criminels est parfois floue.

La connectivité satellitaire comme bouclier numérique

Mais la contribution indirecte d’Elon Musk à cette lutte ne s’arrête pas à ses voitures. Une autre de ses entreprises, SpaceX, joue également un rôle décisif à travers son réseau de satellites Starlink. Ce système, initialement conçu pour offrir une couverture Internet mondiale, permet aujourd’hui aux forces de sécurité de Jalisco de rester connectées, même dans les zones les plus reculées, là où les cartels opèrent souvent à l’abri des regards.

Comme l’a expliqué Juan Pablo Hernandez, cette connectivité permet aux unités mobiles d’accéder rapidement aux données et de coordonner leurs actions sans dépendre des infrastructures locales, souvent limitées ou surveillées. Sur un territoire où les communications classiques sont vulnérables, voire inexistantes, disposer d’un canal fiable et autonome peut faire toute la différence. Grâce à Starlink, les opérations sont mieux synchronisées, les patrouilles peuvent être suivies en temps réel, et les informations circulent plus vite que les balles.

Quand l’innovation technologique devient outil de défense

L’implication de Tesla et de SpaceX dans les efforts de sécurisation au Mexique ne découle pas d’une stratégie volontaire de la part d’Elon Musk. Il ne s’agit pas d’un engagement humanitaire ou politique, mais plutôt de l’adaptation locale d’outils conçus pour d’autres usages. Pourtant, le résultat est là : les créations de Musk, qu’elles soient roulantes ou orbitales, participent concrètement à améliorer les capacités d’intervention contre les groupes criminels.

Ce phénomène révèle une dimension inattendue de la technologie : sa capacité à être réappropriée dans des contextes extrêmes. Là où les institutions faiblissent, la machine peut parfois devenir un atout. Ce n’est pas Elon Musk qui fait directement reculer les cartels, mais ce sont ses produits, conçus pour explorer le futur, qui sont aujourd’hui utilisés pour protéger le présent.