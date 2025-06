Elon Musk encaisse un revers sur un de ses programmes

Getty Images

Figure controversée et incontournable du secteur technologique, Elon Musk poursuit inlassablement son ambition d’étendre la présence humaine au-delà de la Terre. Avec SpaceX, il développe le programme Starship, un projet de lanceur réutilisable censé permettre un jour la colonisation de Mars. Si les objectifs affichés sont audacieux, le chemin reste semé d’embûches techniques. Chaque essai constitue à la fois une prise de risque assumée et une source d’enseignements cruciaux pour améliorer les performances du vaisseau le plus puissant jamais conçu.

Nouvel incident sur le site de Starbase

Un prototype de la fusée Starship a été réduit en miettes lors d’un essai statique de routine dans la nuit du mercredi 18 juin, sur la base de lancement de SpaceX à Starbase, au sud du Texas. « Le Starship 36 de SpaceX a subi une défaillance catastrophique et a explosé », ont confirmé les autorités du comté de Cameron, précisant que personne n’a été blessé et qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’explosion.

L’incident s’est produit à 23 h 01, heure locale, alors que le prototype était installé sur son banc d’essai en vue de son dixième vol test. Les premiers éléments indiquent une anomalie majeure survenue pendant la phase de test, provoquant une destruction immédiate de l’engin.

Réaction de SpaceX et mesures de sécurité

Sur le réseau X, la société dirigée par Elon Musk a confirmé l’incident tout en insistant sur l’efficacité des protocoles de sécurité. « Tout le personnel est sain et sauf », précise l’entreprise, qui assure également qu’aucun danger ne menace les populations environnantes. Une zone de sécurité était déjà mise en place avant le test, et les équipes de Starbase travaillent avec les autorités locales pour sécuriser le périmètre.

Ce revers technique, bien que spectaculaire, n’est pas exceptionnel dans le cadre du programme Starship. Le précédent vol d’essai, le 27 mai, s’était soldé par une désintégration du vaisseau après son entrée dans l’espace, empêchant sa rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre. En janvier et mars, d’autres essais s’étaient également soldés par des explosions, avec des pluies de débris incandescents signalées au-dessus des Caraïbes.

Une stratégie d’itérations assumée

Ces échecs répétés s’inscrivent dans une approche expérimentale revendiquée par SpaceX : multiplier les tests en conditions réelles, quitte à essuyer des pertes, afin d’améliorer progressivement la technologie. Contrairement aux modèles de développement plus conservateurs, cette méthode permet d’identifier rapidement les défaillances et de les corriger sur les prototypes suivants.

« L’échec fait partie du processus. Nous apprenons à chaque vol », avait déjà déclaré Elon Musk, convaincu que ces essais sont le prix à payer pour réussir à long terme. Avec ses 120 mètres de hauteur et sa poussée sans précédent, Starship est destinée à transporter aussi bien des satellites que des humains, avec pour objectif ultime : une mission habitée vers Mars. L’explosion du Starship 36 retarde temporairement ce calendrier ambitieux, mais SpaceX semble déterminée à poursuivre les tests dans les semaines à venir.