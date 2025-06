Elon Musk: une proposition inattendue en Russie après le clash avec Trump

Getty Images

Elon Musk, connu pour son influence dans les secteurs de la technologie et de l’aérospatial, traverse si on peut le dire une période mouvementée sur la scène politique. Après son départ du DOGE et ses prises de bec avec Donald Trump, le patron de Tesla et SpaceX cherche désormais à se recentrer sur ses entreprises. Mais la situation pourrait prendre une tournure inattendue avec une proposition venue de Russie.

Selon le média ukrainien Kyiv Independent, les autorités russes pourraient prochainement se pencher sur une demande visant à offrir l’asile politique à Elon Musk. Cette initiative provient du parti « Nouvelles personnes », par la voix de Vladislav Davankov, député et vice-président de la Douma d’État. Le dossier devrait être examiné dans le courant du mois à venir.

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk multiplie les prises de position publiques. Son départ soudain DOGE, suivi d’échanges acerbes avec Donald Trump, a ravivé les tensions. Les deux figures, toutes deux influentes à leur manière dans la sphère publique américaine, se sont répondu par déclarations interposées, alimentant un climat de crispation sur fond de divergences.

Face à cette exposition, Musk a exprimé son intention de prendre du recul. L’objectif affiché : concentrer son énergie sur les activités industrielles et technologiques qui font sa renommée. Du côté russe, certaines figures politiques ne cachent pas leur intérêt pour l’homme d’affaires. Dmitri Novikov, vice-président de la commission des affaires internationales de la Douma d’État, a récemment déclaré que la Russie pourrait offrir l’asile à Musk « si la situation l’exigeait ». Il a toutefois nuancé ses propos, estimant que le dirigeant de Tesla n’aurait probablement pas besoin d’un tel statut.

Le parti « Nouvelles personnes », à l’origine de cette proposition, est un acteur politique apparu en 2020. Il est souvent présenté par certains observateurs comme proche du Kremlin, bien qu’il affiche une posture centriste et libérale. Cette initiative pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à renforcer l’image d’ouverture de la Russie auprès de certaines figures de l’économie mondiale. L’intérêt de Moscou pour Elon Musk n’est pas anodin. En raison de ses projets dans le spatial, l’intelligence artificielle et les télécommunications, Musk est perçu comme une figure influente au-delà des frontières américaines. L’idée d’un rapprochement, même hypothétique, avec la Russie pourrait avoir des répercussions. Pour l’heure, Elon Musk ne s’est pas exprimé publiquement sur cette proposition d’asile