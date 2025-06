Espionnage : la Chine surprend la France, on vous explique

Photo : Ludovic Marin/AFP

Dans l’univers feutré du renseignement, les alliances diplomatiques n’offrent aucune garantie d’immunité. Les États les plus proches coopèrent officiellement, mais se surveillent discrètement. Les révélations sur les pratiques de la NSA, notamment les écoutes de dirigeants européens, en sont un exemple frappant. Depuis des décennies, les grandes puissances s’espionnent mutuellement, à la recherche d’un avantage stratégique, d’une avancée technologique ou d’un renseignement militaire sensible. Aujourd’hui, avec la place centrale occupée par les satellites dans les communications, le renseignement d’origine électromagnétique s’impose comme un champ d’affrontement discret mais déterminant.

C’est dans ce contexte que la France aurait été la cible d’une opération discrète, mais lourde de conséquences, menée par une entreprise chinoise opérant dans les télécommunications spatiales. L’affaire, révélée par le média spécialisé Intelligence Online, remonte à 2022, lorsque les services français de contre-ingérence ont fait une découverte étonnante dans un village du sud-ouest.

Une antenne suspecte dans un village tranquille

Le lieu semble anodin : Boulogne-sur-Gesse, une petite commune au décor paisible, loin des centres de pouvoir. C’est pourtant là que la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), organe chargé de protéger les installations sensibles du ministère des Armées, repère un dispositif étrange : une antenne non déclarée, dépassant d’un balcon dans un immeuble discret.

Selon l’enquête menée par Intelligence Online, cette installation n’est pas le fruit du hasard. Elle aurait été positionnée à proximité de centres stratégiques, notamment des infrastructures liées au CNES (Centre national d’études spatiales) et à Airbus, deux acteurs majeurs du secteur spatial français. L’entreprise chinoise à l’origine de l’antenne opérerait dans le secteur des télécommunications spatiales. Officiellement, ses activités sont civiles, mais l’emplacement choisi et la nature du matériel installé laissent penser à une tentative de captation des fréquences échangées entre les satellites français et leurs stations au sol.

Les analystes estiment qu’il s’agirait là de l’une des opérations de surveillance étrangère les plus sérieuses recensées récemment sur le territoire français. Le choix d’un village discret plutôt qu’une grande ville visait manifestement à éviter toute détection.

Un satellite tombe en silence, les soupçons s’intensifient

Peu après la découverte de cette station d’écoute présumée, un incident technique majeur est survenu : un satellite opérant au-dessus de la zone frontalière russo-ukrainienne a brusquement cessé de fonctionner. La temporalité de l’événement n’a pas échappé aux services de renseignement français, même si aucun lien direct n’a été formellement établi entre l’antenne découverte et cette panne inexpliquée.

Dans les faits, ce type de dysfonctionnement peut avoir de multiples causes, mais le rapprochement temporel avec l’affaire de Boulogne-sur-Gesse a de quoi nourrir les inquiétudes. D’autant plus que les satellites en question sont souvent utilisés à la fois pour des missions civiles, comme l’observation de la Terre, et des usages à caractère militaire ou stratégique.

Les conséquences de telles intrusions sont multiples : collecte illégale de données sensibles, perturbation des communications, voire sabotage ciblé. L’opération, si elle est bien d’origine chinoise comme le suggère Intelligence Online, révèle un usage tactique des infrastructures civiles pour contourner les défenses classiques.

Ce que révèle cette affaire sur les méthodes modernes d’espionnage

L’histoire de cette antenne camouflée met en lumière une nouvelle forme d’espionnage technologique, moins spectaculaire que les cyberattaques massives, mais tout aussi efficace. Elle ne repose pas sur l’infiltration humaine ou le piratage de systèmes informatiques, mais sur la capture des signaux spatiaux, devenus un nerf vital pour les opérations scientifiques, industrielles ou militaires.

En optant pour un déploiement discret, via une entreprise aux activités apparemment banales, les auteurs de cette opération démontrent leur capacité à contourner les protections traditionnelles. Pour la France, cette affaire est un signal d’alarme : même les zones rurales peuvent devenir des terrains d’intérêt stratégique, si elles se trouvent à proximité de centres techniques sensibles.

Ce type de scénario, aussi discret soit-il, fragilise la sécurité des infrastructures nationales. Il impose une vigilance renforcée, non seulement autour des installations classées, mais aussi dans leur environnement périphérique, souvent négligé.