Football : Une milliardaire, première femme à la tête d’un club français

Photo de jason charters - Unsplash

L’Olympique Lyonnais vient de franchir un cap historique. Pour la première fois en France, une femme prend la tête d’un club de football professionnel masculin. Michele Kang, femme d’affaires américaine de 66 ans, a été désignée ce lundi nouvelle dirigeante de l’OL, succédant ainsi à John Textor.

Cette décision marque un tournant pour ce club emblématique et plus largement pour le football français. Connue pour son engagement dans le sport, Michele Kang n’est pas étrangère à la maison lyonnaise. Elle gérait jusqu’ici l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, un modèle de succès reconnu en Europe.

Publicité

Dans un communiqué officiel, John Textor a exprimé sa confiance en cette passation : « Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortiront plus forts sous sa direction. » Avec cette nomination, l’OL espère ouvrir une nouvelle ère, placée sous le signe de l’innovation et de la stabilité. Le club lyonnais, l’un des plus prestigieux du championnat, veut renforcer sa compétitivité et affirmer son identité.

Pour de nombreux observateurs, l’arrivée de Michele Kang en haut de l’organigramme est une avancée symbolique. Elle illustre la place grandissante des femmes dans la gouvernance du football professionnel. Le défi reste important. L’OL traverse une période délicate sur le plan sportif, avec des résultats irréguliers qui contrastent avec l’histoire récente du club. Michele Kang hérite donc d’une responsabilité lourde : redresser le projet sportif et assurer la pérennité financière de l’institution.