Formation en gouvernance culturelle : l’ADAC ouvre les inscriptions à Cotonou

L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) lance un appel à candidatures pour une formation dédiée à la gouvernance culturelle, dans le cadre du Programme Intégré pour le renforcement de l’écosystème des Industries Culturelles et Créatives (PIICC-Bénin). Ce programme, mis en œuvre en partenariat avec la Fondation Marcel Hicter, OVATION et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Internationale, s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur culturel béninois.

La formation se déroulera à Cotonou, du 7 au 11 juillet 2025. Elle s’adresse aux responsables managériaux, techniques ou artistiques de structures culturelles non commerciales, ainsi qu’aux agents publics impliqués dans la gestion de la culture au niveau central ou au sein des collectivités territoriales. L’objectif est de renforcer les compétences des participants dans le domaine de la gouvernance culturelle et de la régulation du secteur des industries culturelles et créatives. Il s’agit également d’outiller ces acteurs afin qu’ils participent plus activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques culturelles publiques.

Cette initiative vise aussi à encourager la collaboration entre les opérateurs culturels publics et privés, à améliorer la gestion des structures culturelles, et à favoriser la constitution d’un réseau national de professionnels capables d’accompagner le développement du secteur. La participation à la formation implique que les bénéficiaires prennent en charge leur transport et leur hébergement. Toutefois, le programme couvre les frais de restauration (petit déjeuner et déjeuner).

Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne, au plus tard le dimanche 22 juin 2025 à 18 heures, via le lien communiqué par l’ADAC. Le dossier requis comprend une lettre de motivation précisant la manière dont la formation permettra au candidat de contribuer au développement du secteur culturel, ainsi qu’un curriculum vitae ne dépassant pas deux pages. Les agents publics devront fournir une lettre de recommandation de leur hiérarchie. Les candidats issus de la société civile devront, en plus de la lettre de recommandation signée par le premier responsable de leur structure, joindre un document attestant des activités menées au cours des trois dernières années.

Pour toute information complémentaire, les candidats sont invités à écrire à l’adresse adac.sa@gouv.bj, en mettant en copie shouansou@gouv.bj, ou à contacter le numéro WhatsApp +33 7 51 80 22 85. L’ADAC rappelle que cette formation s’inscrit dans une vision globale de professionnalisation du secteur culturel, en cohérence avec les priorités nationales en matière de développement des industries créatives.