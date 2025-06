Fortunes : voici le salaire maximum de Pogba à Monaco

Paul Pogba (Afp)

Il fut un temps où Paul Pogba occupait autant les colonnes judiciaires que les pages sportives. En 2022, le milieu de terrain français, champion du monde, s’était retrouvé pris dans une affaire familiale qui dépassait l’entendement. Son frère, Mathias, l’avait accusé publiquement de pratiques de sorcellerie et avait promis de divulguer de lourds secrets. Cette mise en scène sur les réseaux sociaux n’était en réalité que le sommet d’un iceberg : Pogba affirmait être victime de pressions, de menaces et d’une tentative d’extorsion orchestrée par des proches, dont son propre frère. L’affaire, qualifiée de tentative d’enlèvement et de chantage, a mené à la condamnation de plusieurs personnes, dont Mathias Pogba, en 2024. Ce tumulte extra-sportif, ajouté à une série de blessures et des performances irrégulières, avait fragilisé la carrière d’un joueur autrefois promis aux sommets.

Une signature attendue, mais sans extravagance

Trois ans après ce tourment personnel et judiciaire, Paul Pogba entame une nouvelle étape. L’AS Monaco a officialisé sa signature le 28 juin 2025, marquant le retour du joueur dans l’élite française. Pourtant, contrairement aux gros transferts clinquants souvent associés à des salaires mirobolants, Pogba rejoint le Rocher dans des conditions salariales étonnamment mesurées. Son traitement ne dépassera pas les 320 000 euros bruts mensuels, soit un plafond établi par la hiérarchie du club monégasque pour ses joueurs vedettes. Cela représente environ 3,84 millions d’euros par an. Un chiffre conséquent pour le commun des mortels, mais loin des sommets atteints dans les grands clubs européens où Pogba avait évolué, notamment à Manchester United ou à la Juventus.

Ce positionnement salarial illustre un tournant dans la trajectoire du joueur. Alors que sa carrière a été ralentie par des blessures à répétition et des passages à vide, Pogba semble désormais davantage attiré par un environnement stable que par une chasse au pactole. L’AS Monaco, réputé pour sa discrétion, ses ambitions solides et sa fiscalité avantageuse, pourrait offrir un terrain propice à une forme de renaissance.

Du prestige à la reconstruction

Le choix de Pogba de rejoindre la Principauté peut aussi être lu comme une tentative de réécriture personnelle et professionnelle. Au lieu de viser un dernier contrat record dans un championnat exotique, il fait le pari du retour à la performance dans un cadre compétitif mais moins exposé que les géants du football européen. Ce retour dans l’Hexagone, loin de ses zones d’ombre passées, se veut presque symbolique : une manière de se recentrer, de se reconstruire, de retrouver du jeu après avoir été longtemps associé à l’intrigue et à la convalescence.

Certes, il n’a pas tiré un trait définitif sur les finances — aucun joueur de ce calibre ne signe sans garanties solides — mais Pogba n’a pas fait du salaire un point de crispation. La grille salariale imposée par Monaco l’inclut au même niveau que les têtes d’affiche du club, sans privilège ni exception. Cela témoigne d’un compromis clair entre statut et engagement, entre ambition sportive et lucidité personnelle.

Le Rocher, nouveau point d’équilibre ?

Le passage de Paul Pogba à Monaco ne manquera pas de susciter l’attention. Pour le joueur, c’est l’occasion de s’éloigner de l’agitation médiatique et de se rapprocher d’un style de jeu structuré, dans un cadre qui peut encore lui offrir une place dans les compétitions européennes. Pour le club, c’est un pari à fort potentiel : relancer un joueur expérimenté, rompu aux joutes internationales, tout en restant fidèle à ses contraintes budgétaires.

Pogba, autrefois auréolé des titres et des projecteurs, revient donc dans le championnat français avec un nouveau profil : celui d’un joueur qui, après avoir été au sommet et frôlé la chute, cherche désormais l’équilibre. Et parfois, cet équilibre passe par des choix moins flamboyants mais plus durables. Comme une dernière œuvre à achever avec précision, sur les hauteurs calmes du Rocher.