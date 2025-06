Galaxy Z fold 7 : Samsung déjà battu par ce concurrent ?

En ouvrant la voie aux téléphones à écran rabattable, Samsung avait pris une longueur d’avance sur ses rivaux. Le premier Galaxy Fold, dévoilé en 2019, avait marqué un tournant dans l’histoire de la téléphonie mobile, en combinant audace technique et rupture esthétique. Mais depuis, la concurrence s’est intensifiée, et ce qui était autrefois un terrain d’expérimentation est devenu un champ de bataille stratégique. Loin de s’endormir sur ses lauriers, la marque coréenne a tenté, génération après génération, d’affiner son concept. Pourtant, elle fait désormais face à des rivaux bien décidés à prendre la tête, à commencer par Honor, qui multiplie les offensives sur ce segment très disputé.

Une manœuvre calculée pour prendre l’avantage

Alors que la présentation officielle du Z Fold 7 est prévue pour le 9 juillet, Honor a décidé de frapper en amont. Le constructeur chinois dévoilera sa propre proposition, le Magic V5, une semaine plus tôt soit le 2 juillet. Ce choix n’est pas anodin : il s’agit d’occuper le terrain médiatique avant que l’annonce de Samsung ne vienne saturer l’espace. En agissant ainsi, Honor tente de capter en premier l’attention des passionnés de technologie et des professionnels à la recherche d’un appareil innovant.

Mais cette offensive ne se limite pas à une date stratégique. L’un des principaux arguments mis en avant est la finesse du futur Magic V5 qui vise à répondre à une frustration récurrente chez les adeptes de smartphones pliants : leur format parfois encombrant. L’objectif est clair : séduire ceux qui veulent un appareil aussi discret que performant, sans faire de compromis sur les usages avancés.

Un affrontement de philosophies

Ce duel entre les deux marques reflète un changement d’équilibre dans l’univers des téléphones pliables. D’un côté, Samsung capitalise sur son expérience et une identité bien établie. De l’autre, Honor adopte une approche plus agressive, misant sur des choix de design audacieux et une communication tournée vers la réactivité et la modernité.

Le Magic V5 n’est pas présenté comme une variation parmi d’autres : il se positionne comme une solution complète, capable de rivaliser sur tous les aspects techniques. Tout laisse à penser qu’Honor ne veut pas se contenter d’exister à côté de Samsung, mais cherche à le dépasser. Ce repositionnement bouleverse les repères : ce n’est plus simplement une question de performances, mais aussi de perception et d’accessibilité.

Une concurrence plus réelle que jamais

Le mois de juillet marquera peut-être un tournant. Jusque-là, Samsung dictait le tempo dans ce segment atypique. Mais la situation évolue. Honor ne se contente pas de copier, il tente de devancer. Son calendrier offensif, couplé à des promesses concrètes sur le format et la prise en main, pourrait faire basculer une partie des utilisateurs hésitants.

Face à cette rivalité frontale, le Z Fold 7 ne pourra se reposer sur ses acquis. Il devra convaincre non seulement par ses nouveautés, mais aussi par sa capacité à se différencier réellement. Les regards sont tournés vers ces deux sorties majeures : elles ne marqueront pas seulement la suite logique d’une gamme, mais définiront peut-être qui, demain, dominera le marché du pliable.