GDIZ au Bénin : Bénin Cashew lance sa première Journée Verte

L’entreprise Bénin Cashew, spécialisée dans la transformation de noix de cajou, a initié ce jeudi une action symbolique et écologique à l’occasion de la première édition de sa Journée Verte. À travers la plantation de 50 Terminalia superba sur deux de ses sites opérationnels, la société réaffirme son engagement en faveur de la durabilité environnementale.

L’opération s’est tenue simultanément à l’usine principale de Bénin Cashew dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et au centre de dépelliculage de Zè. Employés et responsables se sont mobilisés pour la mise en terre des jeunes plants, dans une logique de restauration des sols et d’amélioration du cadre de vie industriel. Ce geste concret répond à plusieurs objectifs : renforcer la couverture végétale, contribuer à la lutte contre la déforestation et améliorer le microclimat dans des zones à forte activité humaine.

Le Terminalia superba, un choix stratégique

Le choix de l’espèce plantée n’est pas anodin. Le Terminalia superba, également connu sous le nom d’afara ou fraké, est une essence locale reconnue pour sa résistance, sa capacité à restaurer les sols appauvris et son utilité dans la reforestation durable. Juste Amanudo, inspecteur en durabilité, explique que cet arbre s’adapte facilement aux conditions climatiques béninoises et participe à la régénération des écosystèmes forestiers.

Une politique environnementale cohérente

Pour Mendel Atou, Responsable Santé, Sécurité et Environnement (SSE) de l’entreprise, cette action s’inscrit dans une politique plus large de responsabilité sociétale. Bénin Cashew mise depuis plusieurs années sur une gestion écologique de ses déchets de production, notamment à travers la valorisation des coques et pellicules de cajou pour la production d’énergie. Cette approche vise à réduire l’empreinte carbone tout en intégrant les exigences internationales en matière de durabilité.

Au-delà de l’événement ponctuel, Bénin Cashew envisage de faire de la Journée Verte un rendez-vous annuel structurant. L’objectif est de renforcer l’ancrage local de l’entreprise à travers des actions environnementales tangibles, tout en sensibilisant les communautés et en promouvant les « emplois verts » au sein de ses activités.