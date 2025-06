Gouvernance et précarité au Bénin : l’Iajp clôture son cycle de réflexion trimestriel

Photo : DR

Le jeudi 19 juin 2025, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (Iajp/Co) a organisé une séance de clôture pour son cycle de réflexion du deuxième trimestre. L’activité, qui a pris la forme d’un cercle de discussion, s’est tenue autour du thème : « L’impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle ».

Trois groupes de réflexion, dirigés respectivement par les professeurs Monique Ouassa Kouaro, Maxime da Cruz et Hygin Kakaï, ont conduit les travaux. Chaque groupe a traité une question commune avant de se pencher sur une problématique spécifique. Tous ont examiné : « La bonne gouvernance est-elle la panacée pour sortir les populations de la précarité ? ». Le premier groupe a également répondu à une interrogation complémentaire : « Pensez-vous que la précarité est exponentielle au Bénin ou trouvez-vous exagéré de l’affirmer ? »

Publicité

Après les restitutions des groupes, le professeur Monique Ouassa Kouaro a livré une synthèse. Elle a défini la précarité comme une situation marquée par l’instabilité sociale et économique. Selon elle, les politiques publiques et les interventions sociales peuvent agir sur les causes de cette précarité. Elle a également souligné le caractère relatif du concept, qui varie selon les contextes.

La professeure a rappelé que la précarité peut limiter l’accès aux droits fondamentaux, notamment la santé et le logement. Elle a établi un lien entre gouvernance et précarité, indiquant que l’absence de transparence, de participation et de redevabilité dans la gestion publique favorise l’exclusion et la concentration des ressources entre les mains d’une minorité.

Le père Arnaud Éric Aguénounon, directeur de l’Institut, a clôturé la rencontre. Il a invité les participants à poursuivre la réflexion sur les questions de gouvernance. Il a annoncé une prochaine conférence prévue pour le 10 juillet 2025, qui portera sur le thème : « Souveraineté du pouvoir politique en Afrique : entre unité africaine et impuissance des dirigeants ».