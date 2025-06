Hydrocarbures au Maghreb : ce pays ne veut pas perdre un poids lourd américain

(bashta, iStock at Getty Images)

L’Algérie, riche en hydrocarbures, s’attèle à réorganiser son modèle économique en s’appuyant davantage sur les investissements étrangers pour diversifier ses revenus. Consciente des limites liées à la dépendance au pétrole et au gaz, elle cherche à renforcer sa collaboration avec des grandes entreprises internationales afin de moderniser son secteur énergétique. Cette orientation vise à tirer parti des savoir-faire techniques et des capitaux extérieurs, tout en garantissant un cadre stable et attractif pour les investisseurs.

Une rencontre décisive avec Chevron

Mardi, le président Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu avec des cadres dirigeants de Chevron, l’un des poids lourds américains de l’énergie. Cette réunion, qui a rassemblé aussi le ministre de l’Énergie et la direction de Sonatrach, a permis de réitérer l’intention de l’Algérie d’offrir un environnement propice à la coopération industrielle et financière. Pour Chevron, l’Algérie représente un partenaire stratégique clé, et cette prise de contact a jeté les bases pour entamer des négociations concrètes sur des initiatives conjointes.

L’échange s’est déroulé dans un esprit d’ouverture mutuelle où l’Algérie a démontré sa détermination à consolider ce partenariat. Le géant américain, après avoir étudié les conditions et ambitions locales, manifeste un intérêt prudent mais réel pour intensifier son engagement sur le territoire algérien.

Vers un avenir énergétique renforcé

L’Algérie fait face à un tournant important : d’un côté, la nécessité de prolonger la vie de ses gisements en optimisant leur exploitation, de l’autre, la volonté d’inscrire son développement dans une logique durable. La collaboration avec Chevron, qui combine ressources, expertise technique et expérience globale, représente une opportunité majeure pour atteindre ces objectifs.

Cette coopération ne se limite pas à une simple extraction de ressources. Elle inclut également le transfert technologique, la montée en compétences locales et le développement d’infrastructures adaptées. En ce sens, l’Algérie cherche à jouer un rôle actif dans la gestion de ses ressources tout en bénéficiant des capacités d’innovation d’un partenaire international.

Impact régional et enjeux stratégiques

L’engagement renouvelé d’une entreprise américaine comme Chevron auprès de l’Algérie souligne l’importance géopolitique du pays dans le paysage énergétique africain. Le partenariat peut avoir des répercussions bien au-delà des frontières nationales, en renforçant la stabilité énergétique et en attirant de nouveaux investisseurs dans la région.

Par ailleurs, cette alliance contribue à affirmer la position de l’Algérie comme un acteur incontournable du secteur, capable de concilier ses ambitions économiques avec les exigences d’un marché globalisé. L’équilibre entre souveraineté et ouverture sera un facteur déterminant pour la réussite de cette stratégie à moyen terme.

Ainsi, l’Algérie met toutes les chances de son côté pour maintenir un lien fort avec un poids lourd de l’énergie, démontrant sa volonté de ne pas laisser passer une occasion cruciale dans un secteur vital pour son avenir économique et stratégique.