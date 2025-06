Hydrocarbures au Maghreb: les discussions relancées avec un géant américain

© Pixabay

Piliers du développement économique de nombreux pays producteurs, les hydrocarbures occupent une place stratégique dans les équilibres énergétiques mondiaux. Qu’il s’agisse du pétrole ou du gaz, ces ressources continuent de structurer les politiques industrielles, d’alimenter les finances publiques, et de stimuler les partenariats internationaux. Dans ce contexte, les alliances entre grandes compagnies nationales et multinationales prennent une importance particulière, tant pour l’accès à la technologie que pour la valorisation des réserves disponibles.

Avancée dans les échanges entre Sonatrach et Chevron

Les relations entre Sonatrach et Chevron ont connu un nouveau développement à la faveur d’une audience accordée par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à une délégation de la compagnie américaine, dirigée par Joe Cook, vice-président chargé du business développement. Étaient également présents à cette rencontre le directeur de cabinet à la présidence, le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, ainsi que le PDG de Sonatrach. Cette rencontre confirme l’intérêt mutuel porté à la coopération dans le secteur énergétique.

Pour Joe Cook, cette étape constitue un signal fort. Il s’est déclaré encouragé par le soutien institutionnel exprimé lors de l’audience, qu’il considère comme une impulsion favorable pour l’approfondissement des discussions et l’entrée dans une phase opérationnelle. Il a rappelé que cette réunion s’inscrit dans le prolongement du mémorandum d’entente signé en juin 2024, qui avait déjà posé les bases de cette collaboration.

Ciblage des bassins stratégiques et potentiel énergétique

Le partenariat vise notamment à développer les ressources des bassins d’Ahnet et de Berkine, deux régions identifiées pour leur potentiel en hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Le bassin de Berkine, déjà considéré comme un centre majeur de production après Hassi Messaoud et Hassi R’mel, renferme des ressources en place estimées à plus de 1.000 Tcf de gaz et plus de 200 milliards de barils de pétrole non conventionnel.

Quant au bassin d’Ahnet, couplé à celui de Gourara (région de Timimoun), il est également reconnu pour ses gisements de gaz conventionnel, tout en offrant des perspectives prometteuses dans l’exploitation du gaz non conventionnel, avec des ressources évaluées à 1.295 Tcf en place. Les volumes techniquement récupérables pourraient atteindre entre 10 et 15 %, selon les estimations.

Un cadre structurant et des discussions techniques en cours

Ce rapprochement entre l’Algérie et Chevron repose sur un principe de complémentarité. D’une part, l’Algérie cherche à diversifier ses partenaires pour valoriser ses ressources tout en renforçant ses capacités techniques. D’autre part, Chevron consolide son ancrage dans une région clé de l’Afrique du Nord, avec des perspectives d’exploitation à long terme.

Depuis la rencontre de février 2025 entre la direction de Sonatrach et la délégation de Chevron, les échanges techniques et commerciaux se sont poursuivis autour des conditions de mise en œuvre de ce partenariat. Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a réaffirmé la volonté de son groupe de lever les obstacles pour atteindre les objectifs fixés conjointement.