IA: Mark Zuckerberg va-t-il tuer ce secteur professionnel ?

L’intelligence artificielle a mis moins de deux ans pour passer du rôle d’outil à celui de décisionnaire dans de nombreux domaines professionnels. Les logiciels d’IA générative n’assistent plus simplement les travailleurs : ils les remplacent dans certaines fonctions, parfois sans retour en arrière. Des tâches autrefois confiées à des experts sont désormais exécutées en quelques secondes par des algorithmes entraînés à grande échelle. Face à cette dynamique, une question se pose avec insistance dans de nombreux secteurs : qui est encore à l’abri ? La dernière offensive menée par Meta laisse peu de place au doute : même les professionnels de la publicité sont sur la sellette.

Quand Meta bouscule la chaîne publicitaire

Meta – la société dirigée par Mark Zuckerberg – a annoncé une initiative qui fait trembler les agences de communication. D’ici quelques mois, le groupe entend offrir aux marques la possibilité de gérer de bout en bout leurs campagnes publicitaires à l’aide d’un système automatisé basé sur l’IA. Concrètement, il suffira d’un visuel de produit et d’un budget pour que la plateforme conçoive elle-même les contenus visuels, les messages promotionnels et la stratégie de diffusion ciblée.

Ce projet, a pour ambition de simplifier drastiquement la publicité en ligne. Mais sous cette promesse d’accessibilité, c’est tout un modèle économique qui vacille. Jusqu’ici, la création d’une campagne nécessitait plusieurs expertises – direction artistique, stratégie média, analyse d’audience. Désormais, l’algorithme se propose d’assumer tous ces rôles à lui seul.

Créativité réduite au code

L’un des points les plus sensibles dans cette automatisation concerne la créativité. L’univers publicitaire a toujours été associé à l’intuition humaine, à la recherche d’un ton, d’un style, d’un message qui marque les esprits. Ce que Meta propose, c’est une publicité standardisée, testée, optimisée par l’IA en fonction des réactions des utilisateurs. En clair, une publicité qui ne cherche plus à émouvoir ou surprendre, mais à capter l’attention de manière statistiquement efficace.

Cette transformation n’est pas sans rappeler celle vécue par l’industrie musicale avec les plateformes de streaming : à force de suivre les algorithmes, les producteurs ont parfois fini par lisser leurs créations pour coller aux modèles qui « fonctionnent ». Dans le cas de la publicité, cette logique pourrait sonner le glas des campagnes emblématiques, des slogans inoubliables ou des visuels audacieux. La mission de l’IA n’est pas d’innover, mais de convertir. Elle privilégie les micro-ajustements au grand coup d’éclat.

Quand l’IA redessine les équilibres du secteur

En centralisant ces fonctions sur ses propres plateformes – Facebook, Instagram et leurs dérivés – Meta ne se contente pas d’innover : elle verrouille l’ensemble de la chaîne. L’annonceur reste captif d’un environnement où Meta gère à la fois l’audience, la création du contenu et la diffusion. Ce mouvement stratégique a des effets directs sur l’écosystème publicitaire traditionnel : les agences sont court-circuitées, les graphistes marginalisés, les planificateurs rendus inutiles.

Les conséquences ne sont pas seulement technologiques mais économiques. Les petites agences, qui vivaient de campagnes locales ou de clients modestes, pourraient être les premières à disparaître. Les plus grandes, quant à elles, devront se repositionner : offrir du conseil stratégique, miser sur des approches narratives complexes ou proposer des services que les IA ne maîtrisent pas encore. Mais la course est lancée, et Mark Zuckerberg semble décidé à aller jusqu’au bout.

À travers cette initiative, ce n’est pas seulement la publicité qui est réinventée. C’est un pan entier du travail humain, fait de créativité, de dialogue client, de stratégie et de collaboration, qui risque d’être broyé par une machine devenue trop performante pour être ignorée. Derrière cette transformation, une question subsiste : une IA peut-elle vraiment remplacer l’intuition humaine ?