JEA 2025 au Bénin : Une mobilisation pour la protection des enfants de rue

Ph Benoit KOFFI

Les acteurs impliqués dans la protection de l’enfance dans le département du Littoral se sont rassemblés le 19 juin 2025, à Cotonou dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Enfant africain, sous l’initiative de la direction départementale des Affaires sociales et de la Microfinance du Littoral.

Sous le signe de la réflexion et de la solidarité, la séance a servi de cadre d’échange et de partage sur les mécanismes de prise en charge des enfants de rue, une catégorie particulièrement vulnérable. L’objectif est de renforcer les comportements protecteurs et de bâtir un système de soutien plus efficace autour de ces enfants.

Jannot Zanhoundaho, représentant du chef du 6e arrondissement de Cotonou, a salué l’initiative, soulignant qu’un effort collectif est indispensable pour améliorer durablement les conditions de vie des enfants de rue. L’ampleur du phénomène interpelle. Entre 2010 et aujourd’hui, pas moins de 29 090 enfants de rue ont été recensés dans le département du Littoral, selon les chiffres présentés par Noah Agbaffa-Padonou, directeur départemental des affaires sociales et de la Microfinance du Littoral. Face à cette situation, il insiste sur l’urgence d’agir.

Dans la continuité de cette mobilisation, la direction départementale des Affaires sociales et de la Microfinance du Littoral prévoit une campagne de sensibilisation le 20 juin prochain. Une équipe descendra dans les marchés Aïdjèdo, Gbégamey, Cadjèhoun, Ganhi, Midombo, Wologuèdè, Tokplégbé et Mènontin, afin de sensibiliser les usagers sur la situation des enfants de rue et les moyens de les protéger efficacement.