Lithium en Afrique: fin des exportations de concentré chez le plus grand producteur d’ici 2027

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le lithium, un élément essentiel dans la transition énergétique mondiale, joue un rôle crucial dans la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques et le stockage des énergies renouvelables. Avec la croissance rapide de ces secteurs, la demande pour le lithium n’a cessé de croître ces dernières années, positionnant le Zimbabwe, l’un des plus grands producteurs de lithium du continent, comme un acteur clé sur le marché international.

Le Zimbabwe impose une interdiction d’exportation de concentrés de lithium

Le Zimbabwe, premier producteur de lithium en Afrique, prend une décision stratégique importante en annonçant l’interdiction de l’exportation de concentrés de lithium d’ici janvier 2027. Cette interdiction s’inscrit dans un cadre plus large visant à stimuler la transformation locale du minéral et à favoriser la création d’une industrie nationale de traitement. En effet, après avoir instauré une interdiction d’exportation de minerai brut en 2022, le pays se positionne désormais pour encadrer l’ensemble de la chaîne de valeur du lithium, de l’extraction à la transformation.

Publicité

Les entreprises chinoises et l’impact de la mesure

Les entreprises chinoises, qui dominent le secteur de l’exploitation du lithium au Zimbabwe, sont les premières concernées par cette nouvelle mesure. Actuellement, la majorité des concentrés de lithium produits dans le pays sont envoyés en Chine pour y être traités, afin de produire des dérivés tels que le sulfate de lithium, utilisé dans la fabrication de batteries. Toutefois, à partir de 2027, toutes les exportations de concentrés seront interdites, avec pour objectif d’encourager la construction d’usines de transformation locales. Deux sites de traitement de sulfate de lithium, financés par des entreprises chinoises, sont déjà en développement, illustrant ainsi l’engagement du Zimbabwe à renforcer ses capacités internes dans ce domaine stratégique.

Le contexte économique et les enjeux du secteur

Ce changement de cap intervient dans un contexte où le Zimbabwe, après avoir connu une hausse importante des prix du lithium entre 2021 et 2022, voit aujourd’hui les prix du marché chuter en raison de l’offre excédentaire et de la demande plus faible que prévue pour les véhicules électriques. Malgré cette volatilité, le pays demeure un fournisseur clé de lithium, avec près de 14 % des importations de ce minéral pour la Chine en 2024.

Une nouvelle ère pour le secteur du lithium au Zimbabwe

Cette initiative vise à transformer le secteur du lithium au Zimbabwe, en renforçant la valeur ajoutée et en assurant que le pays bénéficie pleinement des retombées économiques liées à l’exploitation de ses ressources naturelles. Cependant, elle soulève des interrogations sur l’impact que cela pourrait avoir sur les relations commerciales avec les entreprises étrangères et sur la compétitivité du pays sur le marché mondial du lithium.