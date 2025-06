Diaspora d’Afrique : top 3 des bénéficiaires d’envois de fonds (un au Maghreb)

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

Chaque année, des millions de migrants africains vivant à l’étranger jouent un rôle crucial dans le soutien financier de leurs familles restées au pays. Ces envois de fonds constituent souvent un filet de sécurité indispensable, permettant non seulement de répondre aux besoins quotidiens — alimentation, santé, éducation — mais aussi de dynamiser l’économie locale, en particulier dans les zones rurales ou les quartiers périurbains. Ces transferts dépassent ainsi la simple assistance familiale, devenant un moteur de développement pour de nombreux pays africains, en renforçant le pouvoir d’achat, en favorisant l’entrepreneuriat local et en alimentant les circuits commerciaux internes. Leur importance grandit à mesure que les économies nationales cherchent à se stabiliser face aux fluctuations internationales et aux défis internes.

En 2024, les envois d’argent des diasporas africaines ont augmenté de 57 % pour atteindre plus de 48 milliards de dollars, selon le rapport de Global South World. C’est la première fois que cette somme dépasse la totalité de l’aide publique au développement et des investissements étrangers réunis en 2023.

Égypte et Nigeria : les géants des transferts

Au sommet de ce classement des pays bénéficiaires, l’Égypte reçoit la plus grande part des fonds envoyés par sa diaspora, avec environ 26,4 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre reflète l’importance de la diaspora égyptienne et son engagement financier envers le pays. Ensuite, arrive le Nigeria avec 19,8 milliards de dollars, grâce à une diaspora très active. Ces transferts jouent un rôle crucial pour améliorer la vie de millions de familles.

Le Maroc, porte-drapeau du Maghreb dans les transferts

En 2024, le Maroc se place en troisième position en Afrique pour les transferts d’argent reçus, avec environ 12 milliards de dollars. Cette performance fait du pays un cas à part dans la région du Maghreb, où les envois de fonds de la diaspora jouent un rôle clé. La diaspora marocaine, très présente en Europe notamment, finance une part importante de l’économie nationale. Par ces transferts, les Marocains vivant à l’étranger gardent un lien fort avec leur pays d’origine, jouant un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique et l’Europe et participant à une dynamique économique qui dépasse largement la simple aide familiale.

Ces flux financiers se présentent donc comme un levier économique capable d’apporter stabilité et croissance, dans un contexte africain où les défis sont nombreux, allant de la réduction de la pauvreté à la modernisation des infrastructures. La diaspora agit ici comme un acteur économique à part entière, capable de canaliser des ressources privées vers des secteurs variés et de participer à l’essor des économies locales. Par leur soutien continu, ces communautés hors des frontières nationales contribuent ainsi à façonner un nouveau paysage économique pour l’Afrique, où les relations transnationales se traduisent en investissements concrets sur le terrain.

Top 3 des pays africains bénéficiaires des transferts d’argent de leur diaspora en 2024