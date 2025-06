Maghreb : des barrages économiques pour faire face au manque d’eau

Rabat. Photo: DR

Le Maroc intensifie ses efforts pour mieux gérer ses ressources en eau. Face aux défis posés par le changement climatique et la sécheresse, le pays mise sur des solutions concrètes, en particulier les barrages collinaires. Ces ouvrages, à petite échelle mais à fort impact, s’imposent progressivement comme un outil central de la stratégie nationale.

Conçus pour capter et stocker les eaux de pluie dans les zones de relief, les barrages collinaires présentent plusieurs avantages. Leur taille modeste permet une implantation facile dans les zones rurales, là où les besoins en eau pour l’agriculture et l’usage domestique sont souvent les plus urgents. Cette approche permet aussi de rapprocher les sources d’eau des populations.

Publicité

Le gouvernement marocain voit en ces ouvrages un moyen de soutenir l’agriculture locale, en assurant une irrigation plus régulière. Cela a pour effet direct d’augmenter les rendements agricoles et d’assurer une meilleure sécurité alimentaire pour les habitants. Le choix de cette solution repose aussi sur son faible coût d’investissement par rapport aux grands barrages, tout en ayant un impact réel sur le terrain. En multipliant ces petites retenues d’eau, le Maroc peut répartir les ressources de manière plus équitable entre les régions, en particulier celles les plus exposées à la sécheresse.

Sur le plan écologique, les barrages collinaires offrent également des bénéfices importants. En créant de nouveaux points d’eau, ils favorisent l’installation d’espèces animales et végétales et participent à la régénération de la biodiversité dans des zones souvent menacées par la désertification. Le gouvernement a exprimé sa volonté d’élargir l’utilisation de ces infrastructures à travers tout le territoire. Cette politique s’inscrit dans une vision à long terme qui allie développement rural, lutte contre le stress hydrique et préservation des écosystèmes.

Plusieurs projets sont déjà en cours dans différentes régions, notamment dans les zones montagneuses. Avec cette orientation, le Maroc cherche à se donner les moyens de renforcer sa résilience face aux chocs climatiques. Il s’agit aussi d’améliorer les conditions de vie des populations rurales, en leur garantissant un meilleur accès à l’eau, tant pour l’agriculture que pour l’usage quotidien.