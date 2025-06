Maghreb : des chercheurs participent à la découverte d’une nouvelle planète

Photo unsplash

Depuis des siècles, les humains scrutent le ciel pour mieux comprendre l’univers qui les entoure. Grâce aux progrès technologiques et à la coopération scientifique mondiale, les chercheurs parviennent aujourd’hui à percer des mystères jadis impensables. Leur rôle va bien au-delà de la simple observation : ils déchiffrent les signaux de l’espace, interprètent les données complexes recueillies par les télescopes et les satellites, et remettent sans cesse en question nos modèles établis. C’est dans ce contexte d’exploration constante que des scientifiques issus du Maghreb ont récemment apporté leur pierre à l’édifice cosmique, en participant à la découverte d’un astre particulièrement intrigant : la planète TOI-6894 b.

Une planète géante autour d’une étoile minuscule

TOI-6894 b est une planète très particulière. C’est une géante gazeuse. Pourtant, elle tourne autour d’une étoile minuscule, environ cinq fois plus petite que notre Soleil. Pour comparer, c’est comme si un gros ballon tournait autour d’une petite ampoule. Ce genre de configuration surprend les chercheurs, car on pensait jusqu’ici qu’une étoile aussi petite ne pouvait pas former une planète aussi massive.

Publicité

Pourtant, cette planète existe bel et bien. Elle est 53 fois plus lourde que la Terre et fait le tour complet de son étoile en un peu plus de trois jours seulement. Sa température de surface est d’environ 145°C, ce qui est relativement modéré pour une planète de ce type.

Une découverte rendue possible par la coopération mondiale

La première alerte est venue du satellite américain TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), qui observe les étoiles à la recherche de baisses de lumière. En effet, lorsqu’une planète passe devant une étoile, elle bloque une partie de sa lumière — un phénomène appelé « transit« . Dans le cas de TOI-6894 b, la lumière a diminué de 17 %, ce qui a immédiatement attiré l’attention des astronomes.

Mais pour confirmer cette observation, d’autres vérifications au sol ont été nécessaires. C’est là qu’entrent en jeu des télescopes installés sur Terre, dans le cadre des projets SPECULOOS et TRAPPIST. Deux chercheurs marocains ont joué un rôle clé dans cette étape : Jamila Chouqar, qui travaillait alors à l’Université de Liège, et Khalid Barkaoui, membre actif des équipes scientifiques en charge du suivi. Leur contribution montre que des chercheurs du Maghreb participent désormais à des projets scientifiques de tout premier plan.

Une découverte qui change notre compréhension

Cette planète ne ressemble à aucune autre. Son existence pousse les scientifiques à revoir certains modèles. Jusque-là, on pensait que seules les étoiles assez grosses pouvaient former des planètes géantes. TOI-6894 b prouve le contraire. Cela signifie que la façon dont se forment les planètes est peut-être plus variée qu’on ne l’imaginait.

Publicité

Cette découverte pourrait faire avancer la recherche sur les disques protoplanétaires (les nuages de gaz et de poussière qui donnent naissance aux planètes) et sur les conditions nécessaires à la formation de corps célestes très massifs.

Une fierté pour la science et pour le Maghreb

Au final, TOI-6894 b est bien plus qu’un simple point dans l’espace. C’est un symbole de ce que la science peut accomplir lorsqu’elle dépasse les frontières. C’est aussi une belle reconnaissance pour les chercheurs du Maghreb, qui montrent qu’ils ont toute leur place dans les grandes découvertes scientifiques du monde.

Cette planète nous rappelle que l’univers est encore plein de surprises, et que chaque pas en avant est le fruit d’un travail collectif, guidé par la curiosité, la rigueur… et beaucoup de passion.