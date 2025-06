Maghreb: des investisseurs arabes sur les traces de nouvelles opportunités

© Pixabay

L’Algérie, un acteur clé du Maghreb, est de plus en plus perçue comme une destination prometteuse pour les investisseurs étrangers, en particulier dans le secteur de la technologie financière et des services bancaires numériques. Le pays, dans le cadre de sa stratégie de modernisation, met en œuvre des réformes visant à diversifier son système financier et à intégrer de nouvelles solutions digitales. Cette évolution s’accompagne de l’engagement des autorités à offrir un environnement propice aux investissements dans des domaines clés comme la fin-tech.

Les discussions récentes entre une délégation bahreïnie, dirigée par le président exécutif du groupe BENEFIT et la présidente de SANAD, ainsi que les responsables algériens, notamment ceux de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), témoignent de l’intérêt croissant des investisseurs pour les opportunités offertes par l’Algérie. Cette rencontre, marquée par des échanges fructueux, a mis en lumière les possibilités d’introduire des solutions de paiement numérique et des services bancaires électroniques, des secteurs où l’Algérie vise à accélérer sa transformation numérique.

Le groupe BENEFIT, acteur majeur dans le domaine des transactions financières électroniques à Bahreïn, voit un potentiel de croissance important dans le marché algérien. En coopération avec le Fonds national d’investissement (FNI), il est envisagé de renforcer les efforts de digitalisation, ce qui pourrait profondément changer la manière dont les services financiers sont offerts en Algérie. Un tel partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture du secteur bancaire à des acteurs innovants, en particulier les banques digitales et les prestataires de services de paiement (PSP).

La modernisation du système bancaire algérien se concrétise par la mise en place de régulations favorisant l’émergence de ces nouvelles formes d’institutions. La Banque d’Algérie, par le biais de réformes législatives et réglementaires récentes, cherche à transformer en profondeur le paysage financier, tout en réduisant la dépendance au cash dans les transactions courantes. Ces réformes visent à offrir aux Algériens un accès facilité à des solutions bancaires modernes, tout en attirant des investisseurs étrangers, qui voient dans ces changements une opportunité stratégique à long terme.

Avec ces initiatives, l’Algérie cherche à se positionner comme un hub de services financiers digitaux en Afrique du Nord, tout en consolidant ses relations économiques avec des pays comme Bahreïn, dont les entreprises apportent expertise et technologies de pointe.