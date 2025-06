Maghreb: deux pays renforcent leurs liens dans le secteur de la santé

(Pixabay)

Les partenariats bilatéraux peuvent constituer des leviers essentiels dans des secteurs clés comme la santé, surtout entre des pays voisins confrontés à des défis similaires. Lorsqu’ils s’ancrent dans un cadre de concertation continue et d’échanges d’expériences, ces accords permettent de mutualiser les expertises, d’améliorer les dispositifs de prévention, et de mieux faire face aux crises sanitaires. C’est dans cette perspective que s’inscrit la récente relance de la coopération entre l’Algérie et la Tunisie.

Une volonté politique réaffirmée

En marge du congrès régional « Une seule santé », qui s’est tenu les 14 et 15 juin 2025 à Tunis, Abdelhak Saihi, ministre algérien de la Santé, et Mustapha Ferjani, son homologue tunisien, ont échangé sur les moyens de dynamiser les liens sanitaires entre leurs pays. Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer une volonté commune de bâtir un partenariat solide, fondé sur la solidarité et l’adaptation aux nouveaux enjeux régionaux.

Les deux responsables ont notamment convenu de réviser le mémorandum d’entente existant afin de l’aligner sur les besoins actuels en matière de santé publique. Le but affiché est de doter la coopération bilatérale de mécanismes souples et efficaces, à même de réagir rapidement face aux crises sanitaires émergentes.

Trois axes de coopération prioritaires

L’entretien a permis de mettre en lumière trois domaines jugés stratégiques. En premier lieu, l’industrie pharmaceutique a été identifiée comme un champ prioritaire. Les deux ministres ont affiché leur soutien à des projets de production locale de médicaments, en insistant sur le transfert de technologies et le partage de compétences comme moteurs de cette dynamique.

Un second axe a porté sur l’amélioration des services de santé à travers l’échange d’expertises et le renforcement des liens entre établissements hospitaliers des deux pays. L’organisation de jumelages entre structures de soins, mais aussi de journées scientifiques conjointes, a été proposée pour stimuler l’émulation professionnelle et faire progresser la qualité des soins.

Enfin, la coopération s’est élargie à un enjeu sociétal : la lutte contre les addictions, notamment la toxicomanie. À ce sujet, les ministres ont mis l’accent sur une approche intégrée combinant aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Ils ont également souligné le rôle actif que peut jouer la société civile dans la prévention et l’accompagnement.

Vers une coordination régionale plus résiliente

Cette rencontre bilatérale s’est conclue par une promesse mutuelle de maintenir un dialogue constant entre les deux ministères de la Santé. Selon le communiqué officiel, « les deux parties se sont engagées à faire de la concertation et de l’échange d’expériences un pilier de leur coopération, en vue de construire un système de santé régional plus résilient ». À travers cette initiative, Alger et Tunis cherchent à inscrire leur partenariat sanitaire dans la durée, au service d’une résilience collective face aux enjeux de santé publique qui traversent la région.