Maghreb: la Chine et la Turquie misent sur le solaire dans le désert

Photo de Biel Morro sur Unsplash

L’énergie solaire s’impose progressivement comme une composante centrale des stratégies énergétiques mondiales. Portée par la baisse continue des coûts des équipements, l’amélioration des rendements technologiques et l’urgence climatique, elle attire de plus en plus d’investissements, notamment dans les régions arides à fort ensoleillement. L’Afrique du Nord, avec ses vastes étendues désertiques et son rayonnement solaire exceptionnel, offre un potentiel considérable pour l’exploitation de cette source renouvelable. Dans cette dynamique, l’Algérie se positionne activement, multipliant les partenariats et projets d’envergure.

Un partenariat sino-turc pour une infrastructure solaire stratégique

À Hassi Delaa, dans la wilaya de Laghouat, un projet photovoltaïque de 362 MW DC est en cours de déploiement. Il s’inscrit dans le cadre du programme national algérien de 3 GW, piloté par Sonelgaz, et symbolise une étape importante dans la transition énergétique du pays. Ce chantier associe deux acteurs majeurs : Özgün İnşaat, entreprise turque filiale du groupe KRK Holding, et le géant chinois Longi, spécialiste mondial des technologies solaires.

La société turque, présente en Algérie depuis plus de deux décennies, a été retenue suite à l’appel d’offres national et a choisi Longi comme fournisseur technologique. Ce choix repose sur la fiabilité éprouvée des modules proposés et leur performance adaptée aux conditions climatiques locales.

Des modules solaires à haut rendement pour le climat désertique

Les équipements sélectionnés, Hi-MO 7 LR8-66HGD de Longi, affichent une puissance unitaire de 625 W et une efficacité énergétique de 23,1 %. Conçus pour résister à des températures élevées avec un coefficient thermique de -0,280 %/°C, ces modules bifaciaux promettent une production optimisée, même dans les environnements extrêmes du Sahara.

Leon Zhang, président de Longi Europe, estime que ce projet « illustre comment les partenariats technologiques mondiaux accélèrent la transition énergétique » et affirme que « les modules Hi-MO 7 offrent un rendement exceptionnel, crucial pour maximiser le retour sur investissement dans les installations à grande échelle. »

Une capacité de production verte au service des objectifs nationaux

Une fois en service, la centrale de Hassi Delaa devrait produire 700 GWh d’électricité verte par an, ce qui permettra d’éviter l’émission d’environ 450 000 tonnes de CO₂ chaque année. Ce volume représente une avancée concrète vers la réduction de l’empreinte carbone du mix énergétique algérien.

Le projet s’inscrit dans les ambitions de l’État visant à sécuriser l’approvisionnement en énergie tout en diversifiant les sources et en soutenant le développement économique local. En assurant aussi l’intégration au réseau électrique et les infrastructures associées, Özgün İnşaat démontre son savoir-faire dans la conduite de projets complexes.

Une coopération appelée à se renforcer

Outre Hassi Delaa, la société turque est également impliquée dans une autre centrale solaire de 82 MW à El Menia, dans la wilaya de Ghardaïa, également issue du programme de Sonelgaz. Ces implantations font d’Özgün İnşaat un partenaire clé de l’Algérie dans le domaine des énergies renouvelables.

Özge Baki, directrice générale des sociétés énergétiques de KRK Holding, a salué ce partenariat : « Notre expérience dans les projets solaires, en tant qu’investisseurs et entrepreneurs, ainsi que notre présence de plus de 20 ans en Algérie, nous ont permis de remporter le projet photovoltaïque de Hassi Delaa […] Nous espérons mener d’autres projets communs pour renforcer la production solaire dans la région. »

Le rapprochement entre Özgün İnşaat et Longi pourrait ainsi se traduire, à moyen terme, par de nouveaux projets conjoints en Afrique du Nord, avec en ligne de mire la sécurité énergétique régionale et le développement durable.