Maghreb : le FC Barcelone attendu pour un match

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le Maroc s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée pour les grands événements sportifs. La venue annoncée du FC Barcelone à Casablanca pour un match amical prévu le 7 août prochain suscite un grand engouement au sein du royaume. Ledit match s’inscrit dans le cadre de la préparation estivale du club catalan, mais qui illustre aussi l’intérêt croissant que porte le monde du football à ce pays du Maghreb.

D’après les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça ont confirmé la tenue de cette rencontre à Casablanca, qui s’ajoutera à leur programme de pré-saison. À l’origine, ce match devait se jouer avant leur départ pour une tournée en Asie, mais le calendrier a été réaménagé afin de laisser aux joueurs le temps nécessaire pour récupérer. Si le nom de l’adversaire n’a pas encore été révélé, un club marocain aurait déjà manifesté son intérêt pour affronter les Blaugrana.

Publicité

Le choix du Maroc pour accueillir une telle affiche ne doit rien au hasard. Le pays bénéficie d’infrastructures sportives modernes et d’une vraie passion populaire pour le football. Le succès des clubs locaux en compétitions africaines, les performances de l’équipe nationale, mais aussi l’organisation régulière d’événements internationaux témoignent de cette dynamique. Ce match, au-delà de son aspect sportif, confirme la volonté des autorités marocaines de renforcer l’image du pays comme une plateforme sportive continentale. Il s’inscrit aussi dans une stratégie plus large visant à attirer de grandes équipes et à positionner le Maroc comme un hub incontournable du sport en Afrique et au-delà.

L’organisation d’un match impliquant un club de la renommée du FC Barcelone est également une opportunité sur le plan économique. Les retombées touristiques, médiatiques et commerciales sont considérables. La ville de Casablanca, en accueillant une telle rencontre, bénéficiera d’une forte visibilité à l’échelle internationale, ce qui ne peut qu’encourager d’autres initiatives du même genre. Avec des projets ambitieux comme la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, ou encore le développement de centres de formation performants, le Maroc confirme qu’il ne se contente plus d’être un spectateur du sport mondial. Il entend jouer un rôle actif et structurant dans le paysage international.