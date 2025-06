Maghreb : les exportations américaines en hausse vers ce pays

Image by Pexels from Pixabay

Le Maroc se distingue comme une destination stratégique pour le commerce international grâce à sa stabilité. Le royaume bénéficie d’une sécurité robuste, d’une gouvernance politique stable et d’une croissance économique soutenue, avec des prévisions de croissance moyenne à 3,8 % pour 2025.

Cette résilience, particulièrement remarquable dans un contexte mondial perturbé par des crises comme les conflits en Ukraine et en Iran, s’appuie sur des infrastructures modernes qui facilitent les échanges commerciaux. Cela se ressent d’ailleurs dans l’attractivité marocaine, puisqu’en 2024, les exportations agroalimentaires américaines vers le Maroc ont augmenté de 34 %, passant de 205 millions à 275 millions de dollars.

Une dynamique socio-économique favorable

L’urbanisation rapide du Maroc, avec 62,8 % de la population désormais installée en ville, stimule la demande pour des produits alimentaires pratiques et à forte valeur ajoutée. Les grandes villes comme Casablanca ou Marrakech et Fès deviennent des pôles majeurs pour la grande distribution et la restauration.

Les exportations américaines se concentrent sur des produits comme :

les fruits à coque,

les viandes bovines et avicoles,

les produits laitiers,

le riz et les aliments transformés.

Des chiffres importants car le secteur agroalimentaire représente une part importante de l’économie marocaine. En effet, ce dernier compte pour 5% du PIB. Ce sont plus de 2000 entreprises qui sont donc concernés.

Des obstacles à relever malgré le potentiel

Pour autant, bien que ces chiffres soient très positifs, il faut nuancer leur impact. Les USA ne représentent « que » 8% des importations alimentaires marocaines. Le principal partenaire commercial marocain, à ce niveau, reste l’UE, qui compte pour plus de 50% des importations réalisées chaque année.

Les deux entités sont proches historiquement et géographiquement. Il est donc beaucoup plus simple de pouvoir commercer et échanger que pour les acteurs américains qui doivent surmonter quelques défis. La langue (français, arabe) mais aussi les normes sécuritaires et sanitaires ne sont pas dans leurs habitudes.