Maghreb: un groupe chinois investit dans un projet sidérurgique

Les usines continuent d’émerger dans le Maghreb, alimentées par des investissements étrangers visant à renforcer la production locale et à dynamiser l’industrie régionale. Ces projets contribuent au développement économique et à la diversification des infrastructures industrielles dans des pays comme l’Algérie, où la modernisation du secteur est un enjeu majeur pour répondre à la demande intérieure et à l’exportation.

Un investissement majeur a récemment été annoncé dans la wilaya de M’Sila, où le groupe chinois Jiangdong Steel s’apprête à installer une nouvelle usine de sidérurgie et métallurgie, pour un montant de 500 millions de dollars. Ce projet, qui se déploiera sur une superficie de 36 hectares, comprendra deux unités de production distinctes : l’une pour la fabrication de feuilles d’acier et l’autre pour la production de tubes en acier.

Ce projet sera réalisé en deux phases. La première phase, qui concerne la production de feuilles d’acier, aura une capacité de 200 000 tonnes par an. La seconde phase portera sur la fabrication de tubes en acier, avec une capacité prévue de 300 000 tonnes annuelles. À terme, la nouvelle usine de M’Sila aura une capacité de production totale de 500 000 tonnes par an. Selon les informations fournies par l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement, ce projet s’inscrit dans une logique de valorisation du minerai de fer de Gara Djebilet, dont l’exploitation est en développement.

Ce mégaprojet s’appuie sur des ressources locales, puisque l’usine sera alimentée à 80 % par du minerai provenant de la mine de Gara Djebilet, un site en pleine phase de développement. Cette mine, dont la production de minerai de fer atteindra 20 millions de tonnes par an d’ici 2027, constitue un atout stratégique pour l’industrie sidérurgique du pays. À terme, ce projet devrait non seulement satisfaire les besoins du marché algérien en matière de produits sidérurgiques, mais également ouvrir des perspectives d’exportation, puisque la moitié de la production sera destinée à l’international.

Ce projet souligne également l’importance grandissante de l’industrie sidérurgique en Algérie, qui attire de plus en plus d’investissements étrangers. La concurrence est féroce entre les investisseurs chinois, malaisiens, turcs, omanais et d’autres acteurs internationaux, qui voient dans le marché algérien un potentiel de croissance considérable. Avec des projets comme celui de M’Sila, l’Algérie poursuit sa stratégie de modernisation industrielle, tout en renforçant son rôle en tant que plateforme de production pour le marché nord-africain et au-delà.