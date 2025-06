Maghreb : un savoir-faire récompensé à l’international

Photo DR

L’Algérie vient de marquer un nouveau point sur la scène gastronomique internationale. Deux marques d’huile d’olive produites localement ont été récompensées lors du concours EVO IOOC (Extra Virgin Olive Oil – Italy International Olive Oil Contest), une compétition de renom qui se tient chaque année en Italie.

La marque « Dahbia » a remporté une médaille d’or, tandis que « Chibi » a décroché une médaille d’argent. Ces distinctions confirment la qualité et l’authenticité du savoir-faire algérien dans la production d’huile d’olive. Dahbia est issue d’une exploitation de plus de 40 hectares dans la région de Benhar, à Aïn Ouessara. Cette huile est le fruit d’un travail rigoureux autour du terroir et du choix des variétés d’olives. De son côté, Chibi représente une tradition bien ancrée, portée par une entreprise familiale installée à Tirmitine, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Fondée en 1920, cette maison a su conserver des techniques artisanales tout en s’adaptant aux exigences de qualité actuelles.

Le concours EVO IOOC est considéré comme l’un des plus sérieux dans son domaine. Il réunit des producteurs du monde entier, jugés selon des critères techniques et gustatifs stricts. Voir deux huiles algériennes se distinguer dans un tel cadre représente une reconnaissance importante pour le pays. Ces prix sont aussi un signal positif pour le développement du secteur agroalimentaire en Algérie. Ils montrent que le pays peut produire des produits à forte valeur ajoutée, capables de rivaliser avec les meilleures références internationales.

Cette réussite pourrait encourager d’autres producteurs algériens à viser l’exportation, tout en misant sur la qualité et l’identité locale. Elle confirme aussi l’intérêt croissant pour les produits du terroir algérien, souvent porteurs d’histoires, de savoir-faire et d’attachement à la terre.