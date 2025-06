Médicaments en Afrique : 10 usines annoncées pour réduire l’aide extérieure

(Pixabay)

La Tanzanie veut renforcer sa souveraineté sanitaire. Le gouvernement a annoncé son intention de construire dix usines dédiées à la fabrication de médicaments et de matériels médicaux. Ce projet vise à améliorer l’accès aux soins tout en réduisant la dépendance du pays aux produits importés et aux aides extérieures.

Aujourd’hui, une grande partie des médicaments utilisés en Tanzanie vient de l’étranger. Cette situation expose le pays aux aléas des marchés internationaux, avec des risques de pénurie et des coûts parfois élevés. Face à ce constat, les autorités entendent relocaliser une partie de la chaîne de production, avec pour ambition de répondre aux besoins de santé publique de manière plus stable et durable.

Les futures installations industrielles devraient permettre de produire localement des médicaments essentiels ainsi que du matériel médical de base. Ces usines auront aussi pour mission de stimuler la recherche pharmaceutique et de favoriser la formation de professionnels qualifiés dans le domaine.

Ce virage vers une industrie de santé nationale s’inscrit dans une stratégie plus large de développement économique et social. En réduisant ses importations, la Tanzanie espère également créer de nouveaux emplois, valoriser les compétences locales et renforcer sa résilience face aux crises sanitaires. À moyen terme, le pays envisage de devenir un acteur régional dans la fabrication de médicaments. Cela pourrait contribuer à répondre aux besoins d’autres pays africains confrontés aux mêmes défis d’accès aux soins. Le pays mise ainsi sur l’industrialisation pour garantir un meilleur accès à la santé à sa population, tout en posant les bases d’une économie plus indépendante et tournée vers l’avenir.