Nathalie Yamb, activiste panafricaniste camerouno-suisse engagée dans les débats, s’est fait connaître ces dernières années par ses prises de parole publiques et ses publications en ligne portant sur les relations entre l’Afrique et les puissances extérieures. Présente sur les réseaux sociaux et invitée dans divers forums ou conférences, elle aborde des thématiques liées à la souveraineté des États africains, aux dynamiques de coopération internationale et à l’influence étrangère sur le continent. Ses prises de position critiques envers certaines politiques occidentales en Afrique lui ont permis de rassembler un large public en ligne, notamment parmi une partie de la jeunesse africaine intéressée par de nouvelles formes de coopération internationale. Cette semaine, l’UE a pris une décision contre l’activiste panafricaniste.

Mesures de l’Union européenne : interdiction de séjour et gel des avoirs

Le 26 juin 2025, le Conseil de l’Union européenne a adopté une mesure visant Nathalie Yamb, qui entraîne l’interdiction de son entrée et de transit sur le territoire de l’Union. L’information a été rendue publique via le Journal officiel de l’Union européenne. « Depuis le sommet de Sotchi auquel elle a assisté en 2019, Nathalie Yamb soutient ouvertement la Russie, adoptant le langage de Moscou et prenant notamment pour cible la France et l’Occident, dans le but de les évincer du continent africain« , précise le document.

Le texte fait également référence à une participation supposée à des campagnes d’influence dirigées contre certaines politiques européennes, en particulier celles relatives à la présence militaire ou diplomatique de l’UE en Afrique. Ces éléments ont conduit les institutions européennes à inclure Nathalie Yamb dans la liste des personnes visées par les sanctions.

À ce jour, aucune déclaration officielle n’a été publiée par Nathalie Yamb concernant cette mesure. La décision européenne intervient dans un contexte où, dans plusieurs capitales d’Afrique de l’Ouest, les discours mettant en avant la souveraineté nationale et la remise en question des partenariats traditionnels avec les puissances occidentales occupent une place croissante dans les débats publics. Ces positionnements, portés par diverses figures politiques, militaires ou issues de la société civile, s’accompagnent d’un intérêt accru pour des partenariats alternatifs, présentés par leurs promoteurs comme mieux alignés avec les priorités nationales ou régionales.