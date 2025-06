Diaspora du Maghreb : allègement des mesures dans ce pays

Chaque été, les ports et les aéroports des pays du Maghreb deviennent les carrefours d’un retour attendu : celui des membres de la diaspora. Installés en Europe ou ailleurs, ces citoyens de l’extérieur représentent bien plus que des voyageurs saisonniers. Ils sont des piliers économiques, transférant des milliards de devises chaque année. Leur contribution dépasse les envois financiers : ils investissent, construisent, consomment, et participent activement à la vie sociale de leurs pays d’origine. À travers leurs initiatives, ils dynamisent les économies locales, tout en entretenant un lien affectif fort avec leur terre natale. À l’approche de la saison estivale 2025, les autorités douanières algériennes ont décidé de faire un geste concret pour leur faciliter l’entrée sur le territoire.

Le 25 juin, un dispositif remanié a été présenté pour rendre les formalités de retour moins lourdes pour les ressortissants. Ces ajustements concernent à la fois les procédures administratives, l’organisation sur le terrain, et l’accompagnement des profils les plus vulnérables.

Publicité

Un outil numérique au cœur du dispositif

Pour limiter les files d’attente aux points d’entrée, une solution digitale baptisée ALCES a été mise à disposition du public. Les voyageurs ont désormais la possibilité de remplir plusieurs obligations administratives à distance, bien avant d’arriver sur le sol national. Qu’il faille signaler des biens précieux ou régulariser l’entrée d’un véhicule, l’ensemble se fait désormais par voie numérique. L’application mobile associée permet aussi de formuler d’éventuelles réclamations.

Cette anticipation vise à désengorger les guichets à l’arrivée, tout en offrant un gain de temps aux usagers. C’est un changement notable par rapport aux années précédentes, où la majorité des formalités s’effectuait à l’entrée, souvent dans des conditions éprouvantes en période de forte affluence.

Un dispositif renforcé pour un passage plus fluide

Outre les démarches numériques, une réorganisation des services physiques est également en cours. Des agents supplémentaires seront mobilisés dans les ports, les aéroports et les postes terrestres afin d’absorber l’afflux estival. L’une des nouveautés de cette année est la présence d’agents à bord des navires, chargés de traiter une partie des formalités pendant la traversée maritime. Une méthode pensée pour que les procédures ne commencent plus seulement à l’arrivée, mais bien avant, en optimisant le temps de trajet.

D’autres aménagements ciblent les publics qui ont besoin d’une attention particulière. Des voies de passage spécifiques seront aménagées pour les personnes âgées, les voyageurs en situation de handicap ou les familles nombreuses. Cette approche vise à éviter que ces groupes ne soient pénalisés par les files d’attente ou les démarches trop complexes.

Publicité

Un accueil repensé pour une diaspora valorisée

Ces mesures traduisent une volonté de moderniser l’accueil des citoyens venus de l’étranger, tout en reconnaissant leur rôle dans le tissu national. En misant sur des outils numériques, une présence renforcée sur le terrain et des aménagements pensés pour tous les profils, le pays tente de transformer une période souvent synonyme de tracasseries en une expérience plus fluide et mieux maîtrisée.

Derrière cette réforme se dessine une volonté plus large : faire du retour d’été un moment d’hospitalité et non une source de frustration. Pour une diaspora qui participe activement à la vitalité de l’Algérie, ce changement de ton est porteur d’un message fort : vous comptez, et tout est mis en œuvre pour que vous le ressentiez dès votre arrivée.