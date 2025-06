Port au Maghreb : de gros investissements annoncés par un groupe français

Image by Pexels from Pixabay

L’Algérie cherche à renforcer son rôle dans le commerce maritime en modernisant ses infrastructures portuaires. Pour mener à bien ce projet ambitieux, le pays veut s’appuyer sur des partenaires de premier plan. L’un d’eux est le groupe français CMA CGM, acteur majeur du transport maritime mondial.

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment reçu à Alger Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM. À l’issue de cette rencontre, Rodolphe Saadé a exprimé son optimisme quant au potentiel de l’Algérie, tout en reconnaissant les défis à relever. « Nous croyons beaucoup dans le développement de l’Algérie. Nous allons essayer de surmonter les difficultés opérationnelles et d’avancer dans la bonne direction », a-t-il déclaré suite à son entretien avec Tebboune.

D’après Algerie360, qui cite le journal El Watan, CMA CGM prévoit d’investir plusieurs milliards d’euros dans différents ports algériens. Le plan envisagé comprend plusieurs volets que sont : la modernisation de terminaux à conteneurs, notamment à Djen Djen, Skikda et Oran, une participation directe dans la logistique portuaire, ainsi que la mise en place d’une nouvelle ligne maritime reliant Marseille à Oran.

Les retombées de ce partenariat pourraient être significatives pour l’économie locale, avec la création de milliers d’emplois directs. Présent dans neuf ports du pays, CMA CGM souhaite aller plus loin en prenant en charge la gestion de certains terminaux jugés stratégiques.

Cette coopération s’inscrit dans une vision plus large des autorités algériennes qui souhaitent positionner le pays comme une plateforme logistique en Méditerranée. Une telle ambition suppose des investissements soutenus, mais aussi des réformes pour améliorer l’efficacité des opérations portuaires. Avec l’appui de CMA CGM, Alger espère attirer plus de trafic maritime et stimuler son commerce extérieur.