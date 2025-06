Progrès technologique dans l’enseignement : Un Centre de correction optique inauguré au Bénin

Le 18 juin 2025, la Faculté des sciences de la santé (Fss) de l’université d’Abomey-Calavi a servi de cadre à l’inauguration officielle de son Centre de correction par lecture optique (Cclo) en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Centre de correction par lecture optique (Cclo) est désormais opérationnel avec une capacité de traitement d’environ 7 500 copies par heure.

Destiné à corriger les copies de compositions des étudiants, ce centre vient résoudre les difficultés liées à l’augmentation des effectifs et à la lenteur du processus manuel de correction à la Faculté des sciences de la santé (Fss). Grâce à cette technologie, les épreuves à choix multiples (Qcm) pourront désormais être corrigées de manière automatisée, rapide et plus fiable. Le Bénin devient ainsi le troisième pays francophone d’Afrique de l’Ouest, après la Côte d’Ivoire et le Sénégal, à se doter d’un tel outil. L’inauguration du centre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ainsi que la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé.