Renforcement du secteur sportif béninois :  Les directeurs départementaux dotés de véhicules neufs

Dans le cadre de sa politique de dynamisation du secteur sportif, le gouvernement du Bénin a doté les directeurs départementaux du ministère des Sports de moyens roulants flambant neufs. La remise officielle des véhicules a eu lieu le 13 juin 2025 au stade Général Mathieu Kérékou, lors d’une cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Crépin Okouloulou.

Cette initiative vise à renforcer la capacité opérationnelle des responsables déconcentrés en leur permettant de remplir leurs missions avec plus d’efficacité, de régularité et de proximité. En recevant ces moyens logistiques essentiels, les directeurs départementaux seront désormais mieux armés pour coordonner les activités sportives locales, superviser les infrastructures et interagir directement avec les acteurs du sport dans leurs régions respectives.

La démarche s’inscrit dans un plan plus global du gouvernement pour professionnaliser la gestion du sport et garantir l’application rigoureuse des politiques publiques en la matière. En tant que maillons essentiels dans l’exécution de la stratégie sportive nationale, les directeurs départementaux sont appelés à jouer un rôle clé dans le suivi et l’animation du développement sportif à la base.

« Cette dotation est un acte fort de l’engagement du gouvernement à promouvoir l’excellence dans le sport et à assurer une meilleure gouvernance sectorielle », a souligné Crépin Okouloulou lors de la cérémonie. Il a également exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces moyens pour consolider les acquis et impulser une nouvelle dynamique au niveau local.