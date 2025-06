Russie : Assimi Goïta chez Poutine pour « renforcer leurs relations »

Assimilas Goïta (Photo gouv)

Ces dernières années, les liens entre le Mali et la Russie ont pris une tournure nouvelle. Face aux tensions croissantes avec certains partenaires occidentaux, les autorités maliennes ont progressivement tourné leur regard vers Moscou. Ce choix a débouché sur un partenariat renforcé, dans lequel la Russie s’est affirmée comme un interlocuteur disponible sur les questions de sécurité, de diplomatie et de développement. Des livraisons de matériel militaire, des formations de troupes maliennes et une convergence sur la notion de souveraineté ont balisé cette nouvelle trajectoire. Ce rapprochement, né d’une volonté de redéfinir les rapports internationaux du Mali, a gagné en intensité à mesure que les contacts se sont multipliés à tous les niveaux.

Une rencontre stratégique avec des ambitions élargies

Arrivé à Moscou le dimanche 22 juin pour une rencontre, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. Au cours d’un échange, ce lundi 23 juin, il a déclaré vouloir consolider les relations entre les deux pays. Devant plusieurs hauts responsables russes, il a mentionné, les transports, la défense et l’économie comme des axes de coopération prometteurs.

Vladimir Poutine, entouré notamment du vice-ministre de la Défense Iounous-Bek Ievkourov et de son ministre de l’Énergie Sergueï Tsiviliov, a salué les opportunités que représente cette coopération, notamment dans les domaines de l’énergie, des ressources naturelles et des infrastructures logistiques. Ce face-à-face entre les deux chefs d’État a permis de réaffirmer l’importance stratégique que les deux capitales accordent à leur partenariat, en y intégrant désormais des volets économiques plus structurants.

Cap sur un partenariat multidimensionnel

Si les aspects militaires ont longtemps dominé les échanges entre Bamako et Moscou, la dynamique actuelle vise à aller au-delà de ce cadre initial. Le Mali cherche à tirer parti de l’expertise russe pour renforcer ses capacités dans des secteurs tels que l’énergie, les transports ou encore l’aménagement logistique. La déclaration d’Assimi Goïta laisse entrevoir une volonté de bâtir un partenariat plus technique, orienté vers des projets concrets susceptibles de soutenir la stabilité et le développement à long terme du pays.

Pour Moscou, cet engagement réaffirme sa stratégie d’ancrage sur le continent africain, en consolidant sa présence dans des pays qui affichent une volonté d’indépendance dans la conduite de leurs relations extérieures. Le séjour d’Assimi Goïta, qui se prolonge jusqu’à jeudi, pourrait donc ouvrir la voie à de nouveaux accords, en prolongement des échanges déjà engagés. À travers cette visite, le Mali et la Russie confirment leur intention commune de faire de leur relation un levier d’action durable dans des domaines de plus en plus variés.