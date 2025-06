Russie – Congo : accord pour un projet majeur d’oléoduc

Photo d'illustration

Les oléoducs sont des infrastructures essentielles pour le transport du pétrole brut ou de produits raffinés. Ces canalisations, souvent longues de plusieurs milliers de kilomètres, permettent de relier les sites de production aux centres de consommation ou de raffinage. Ils jouent un rôle crucial dans la sécurisation des approvisionnements énergétiques, notamment en période de tensions géopolitiques, en assurant un transit stable et fiable des ressources. En outre, les oléoducs contribuent à réduire les coûts logistiques et à éviter la dépendance excessive à d’autres modes de transport comme les navires ou les camions.

Un projet stratégique pour la sécurité énergétique

Dans un contexte international marqué par des sanctions économiques croissantes, la Russie et la République du Congo viennent de renforcer leur collaboration avec un projet ambitieux : la construction d’un oléoduc reliant plusieurs villes congolaises, dont Pointe-Noire, Loutété, et Maloukou. Ce projet, ratifié par le président russe Vladimir Poutine, vise à améliorer la sécurité énergétique du Congo tout en offrant à la Russie un canal de distribution pétrolière à l’abri des sanctions. Ce pipeline, d’une durée de vie estimée à 30-40 ans, devrait permettre d’approvisionner en produits pétroliers non seulement le Congo, mais aussi la République Démocratique du Congo et la République Centrafricaine, créant ainsi un axe stratégique pour la région.

Objectifs et avantages pour la Russie et le Congo

Le vice-ministre russe de l’Énergie, Dmitri Islamov, a souligné que cette initiative permettrait de stabiliser l’approvisionnement en produits pétroliers pour la région de la capitale congolaise, réduisant ainsi les coûts logistiques. Il a également indiqué que le projet renforcerait la position de la Russie comme un partenaire énergétique clé pour l’Afrique centrale, tout en soutenant l’économie locale avec la création de nouveaux emplois. Pour la Russie, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de ses routes d’exportation de pétrole et de consolidation de ses liens avec des partenaires stratégiques dans un contexte global marqué par des restrictions économiques.

« La mise en œuvre de l’accord permettra au Congo d’assurer un approvisionnement ininterrompu et stable en produits pétroliers à la région de la capitale, de réduire les coûts logistiques, d’acquérir le statut d’acteur clé pour assurer la sécurité énergétique de la région – y compris la République démocratique du Congo et la République centrafricaine – et de créer des emplois supplémentaires », a déclaré M. Islamov lors de la présentation du projet de loi à la Douma d’État.

Une nouvelle dynamique géopolitique

L’accord signé en 2024 et ratifié récemment par les deux pays marque un tournant dans leurs relations énergétiques, consolidant la coopération entre les deux nations. La construction du pipeline, prévue pour durer trois ans, est donc bien plus qu’un simple projet d’infrastructure : elle incarne une nouvelle dynamique géopolitique où les ressources énergétiques deviennent un levier de pouvoir, non seulement pour le Congo, mais également pour la Russie sur le plan international.