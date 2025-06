Sécurité routière au Bénin: l’appel de la Police Républicaine (chiffres alarmants des infractions)

photo d'illustration : Présidence du Bénin

Depuis plusieurs mois, la Police républicaine multiplie les initiatives pour renforcer la sécurité sur les routes béninoises. Campagnes de sensibilisation, contrôles renforcés, retraits de véhicules vétustes ou encore sanctions contre les excès de vitesse : tout un arsenal est déployé pour endiguer l’insécurité routière. Mais malgré cette mobilisation, les statistiques récentes par la Police Républicaine sur sa page Facebook révèlent une situation préoccupante.

Des efforts visibles …

L’année 2025 a été marquée par une intensification des contrôles sur les principaux axes routiers du pays. Les infractions liées aux surcharges, véhicules hors gabarit ou en mauvais état mécanique sont systématiquement sanctionnées. À cela s’ajoutent les opérations radar sur les corridors et des actions de sensibilisation menées tant en milieu urbain que périurbain. Objectif : changer les comportements et lutter aussi contre les pratiques illégales comme le rançonnement.

Publicité

Pourtant, la réalité sur le terrain demeure alarmante. Depuis la fin mai, le nombre d’accidents graves a bondi et fait de nombreuses victimes. La période du 6 mai au 4 juin 2025 enregistre à elle seule plus de 5 000 infractions, dont 2 481 pour excès de vitesse et 620 pour non-respect des feux tricolores. D’autres facteurs augmentant les risques d’accidents identifiées incluent l’usage du téléphone au volant, le non-respect des distances de sécurité, la consommation d’alcool ou de drogues, la fatigue, ou encore l’absence de panneaux de signalisation dans certaines zones de stationnement.

Un appel à la responsabilité collective

Face à cette situation, la Police républicaine lance un appel à la responsabilité de chaque usager. Elle rappelle que la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h en agglomération, et à 90 km/h hors agglomération, sauf indication contraire, notamment lors des traversées de localités.

Elle insiste également sur la nécessité de garantir la sécurité des plus vulnérables sur les routes : enfants, personnes âgées, cyclistes, malvoyants et personnes à mobilité réduite. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x