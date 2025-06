Sénégal : Claudia Senghor seule sénégalaise du classement de Forbes 30 under 30

Photo d'illustration

C’est avec un éclat de joie franc et sans filtre que Claudia Senghor a annoncé la nouvelle à ses abonnés sur le réseau X : « c’est votre go. je vais crier je reviens plus tard ». Derrière cette exclamation familière et jubilatoire, se cache un exploit remarquable : elle est la seule sénégalaise figurant dans le prestigieux classement Forbes 30 under 30 cette année. Une reconnaissance qui dépasse le cadre personnel pour incarner une certaine dynamique portée par une jeunesse audacieuse, bien décidée à reprendre les commandes de secteurs stratégiques comme l’agriculture. Le ton léger de son annonce tranche avec le sérieux de son parcours, mais illustre bien la manière dont elle mêle accessibilité et compétence.

L’agriculture, un terrain d’influence numérique

Ce qui distingue Claudia Senghor, c’est sa capacité à faire de l’agriculture un sujet captivant sur les réseaux sociaux. Avec plus de 350 000 abonnés sur Instagram, elle transforme son quotidien de consultante en projet agricole en un véritable rendez-vous pédagogique et motivant. Elle déconstruit les clichés qui enferment encore l’agriculture dans une image archaïque, et montre que ce domaine peut être à la fois rentable, moderne et stratégique. Son ouvrage, Planifier et réussir son projet agricole, s’est imposé comme un outil incontournable pour celles et ceux qui veulent se lancer. Ce succès éditorial repose sur une approche directe, méthodique et ancrée dans les réalités africaines. En quelques années, elle a su bâtir un pont entre expertise technique et storytelling numérique, une rare combinaison dans ce secteur.

Publicité

Un positionnement singulier dans l’écosystème entrepreneurial

Ce classement de Forbes met en lumière des profils considérés comme pionniers dans leurs domaines respectifs. Que Claudia Senghor y figure souligne la pertinence de sa démarche dans un contexte où l’agriculture reste un pilier économique largement sous-exploité. Là où d’autres investissent dans la technologie ou la finance, elle a choisi de creuser dans la terre, au propre comme au figuré. Son influence dépasse les frontières sénégalaises : elle inspire une nouvelle génération d’acteurs agricoles en Afrique de l’Ouest, souvent en quête de repères et de modèles.

Son positionnement prouve que l’engagement local peut rencontrer une reconnaissance internationale lorsque le discours est cohérent et l’action suivie d’effet. Ce classement ne fait pas que saluer un parcours, il valide une vision : celle d’un développement porté par des jeunes qui parlent leur époque, comprennent leurs communautés et n’ont pas peur de se confronter à des secteurs réputés difficiles.