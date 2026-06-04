Diomaye - Sonko : la délégation du pouvoir peut-elle survivre à l'épreuve du réel ?

Il y a des précédents politiques qui font école. Et il y en a d’autres qui interrogent. Ce qui vient de se passer au Sénégal appartient résolument à la seconde catégorie. Le limogeage d’Ousmane Sonko par Bassirou Diomaye Faye, le 22 mai 2026, dépasse le cadre d’une simple crise politique sénégalaise. Il pose une question qui résonne bien au-delà des frontières du pays : un opposant empêché peut-il vraiment transférer son pouvoir à un mandataire sans en perdre le contrôle ?

La manœuvre la plus audacieuse de l’opposition africaine récente

Pour comprendre l’ampleur du séisme, il faut revenir à la situation. En 2024, Ousmane Sonko est inéligible. Une condamnation pour diffamation lui a coûté ses droits civiques, et avec eux, son droit de se présenter à la présidentielle qu’il avait passé une décennie à préparer. Face à ce mur judiciaire, là où d’autres auraient choisi le boycott, la résignation ou l’appel au chaos, Sonko choisit l’audace : il désigne Bassirou Diomaye Faye, son secrétaire général, son fidèle, son « frère », pour porter le flambeau à sa place.

La formule de campagne résume tout : « Diomaye mooy Sonko, Sonko mooy Diomaye » — Diomaye c’est Sonko, Sonko c’est Diomaye. Une fusion identitaire totale, délibérément construite pour signifier au peuple sénégalais qu’il n’y avait pas deux hommes, mais un seul projet, une seule âme politique. Et ça a fonctionné. Diomaye Faye remporte la présidentielle dès le premier tour avec 54 % des voix. Un score triomphal. Une victoire que Sonko, depuis sa prison, avait rendue possible.

Ce faisant, Sonko réalise ce que les grands leaders de l’opposition africaine n’ont jamais osé faire. Ni Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, inéligible lui aussi, qui a préféré s’accrocher à sa propre candidature impossible plutôt que d’investir un dauphin crédible. Ni Tidjane Thiam, dont le parti a choisi le boycott et la dénonciation stérile plutôt que l’organisation d’une alternative. Ni les innombrables figures de l’opposition sahélienne qui, face à l’exclusion, ont opté pour l’abstention plutôt que pour la délégation. Sonko, lui, a joué le jeu jusqu’au bout. Et il a gagné. Du moins, dans un premier temps.

Deux ans pour tout défaire

Ce que Diomaye Faye a fait ensuite mérite attention. En vingt-quatre mois, le « président légal » propulsé par le « président légitime » a méthodiquement construit son autonomie. Il a consolidé ses propres réseaux, relancé la coalition « Diomaye Président » comme instrument politique distinct du Pastef, repoussé les pressions de Sonko sur la composition du gouvernement, et résisté aux tentatives de l’appareil partisan de dicter le rythme des réformes.

Le 22 mai 2026, au terme d’un affrontement ouvert à l’Assemblée nationale sur la gestion des fonds publics et la posture internationale du Sénégal, le décret tombe. Sonko est limogé. Lui et l’ensemble de son gouvernement. L’homme qui avait mis Diomaye au pouvoir se retrouve écarté — constitutionnellement parlant.

La pirouette politique qui s’ensuit est certes habile : en quatre jours, Sonko se fait élire président de l’Assemblée nationale avec 132 voix sur 165, transformant sa chute en tremplin. Mais une question demeure. Celui qui a tout donné pour que son candidat accède à la présidence vient d’en être chassé par ce même candidat. Dans quelle mesure la délégation du pouvoir peut-elle, structurellement, résister à l’exercice du pouvoir lui-même ?

Le précédent qui invite à réfléchir

Tout opposant du continent qui, demain, se trouvera dans la situation de Sonko — inéligible, empêché, contraint de choisir entre le vide et la délégation — aura désormais un nom dans la tête : Diomaye. La question n’est pas de savoir si ce précédent est juste ou injuste. Elle est de savoir ce qu’il produira comme effet sur les stratégies à venir.

Car la logique est troublante. Si même Sonko, avec sa stature populaire écrasante, son contrôle du parti, sa légitimité de bâtisseur, n’a pas réussi à maintenir son influence sur son dauphin, quelles conditions permettraient à un autre d’y parvenir ? La relation entre les deux hommes était présentée comme fraternelle, idéologique, quasi-fusionnelle. Si cette relation-là ne résiste pas à l’épreuve du pouvoir, laquelle résistera ?

On peut raisonnablement anticiper que beaucoup d’opposants africains tireront de cette séquence une conclusion prudente : mieux vaut le boycott, mieux vaut l’impasse, mieux vaut attendre son heure plutôt que de risquer de fabriquer son propre successeur-adversaire. Les Gbagbo, Bédié et autres Thiam qui choisissaient hier le boycott par calcul étroit pourront désormais l’habiller d’arguments nouveaux. Ils diront : « Regardez le Sénégal. »

La pratique elle-même en question

Sonko survivra politiquement. Il est président de l’Assemblée nationale, chef du premier parti du pays, et candidat déclaré pour 2029. Sa résilience est réelle. Mais au-delà de son cas personnel, c’est une idée qui sort fragilisée de cette séquence. L’idée qu’un opposant empêché peut, par la force de sa vision et de sa confiance en l’autre, transférer sa légitimité populaire à un mandataire tout en conservant une influence réelle sur l’exercice du pouvoir. Cette idée était neuve, courageuse, et potentiellement utile pour des démocraties africaines où l’exclusion judiciaire des leaders d’opposition est devenue un outil de gouvernance ordinaire.

Le cas Diomaye-Sonko ne tranche pas définitivement la question. Mais il la pose avec une acuité que personne, sur le continent, ne pourra ignorer. Peut-on prêter son nom en politique sans en perdre la maîtrise ? Le Sénégal vient d’offrir à l’Afrique un début de réponse. Pas celui qu’on attendait.