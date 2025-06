Sénégal : Édouard Mendy élargit l’élan solidaire des Lions

Au sein de l’équipe nationale du Sénégal, l’engagement au service des populations n’est plus une exception. Sadio Mané a bâti un hôpital à Bambali, son village natal, et Gana Guèye multiplie les actions caritatives via sa fondation For Hope. Ce mois de mai 2025, c’est au tour d’Édouard Mendy de franchir un cap en matière d’initiatives citoyennes. Déterminé à contribuer au développement du pays au-delà du terrain de football, le gardien des Lions affirme ses ambitions sociales en lançant deux projets phares, qui mettent en avant l’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes.

Entrepreneuriat, éducation : les deux piliers de l’action

C’est d’abord avec « ChangeKeepers » qu’Édouard Mendy a marqué les esprits. Ce programme de sept mois se donne pour objectif d’accompagner dix jeunes entrepreneurs sénégalais porteurs de projets à fort impact social. Plus qu’un simple financement, il s’agit d’un suivi structuré pour transformer des idées en solutions concrètes pour la société. À travers ce dispositif, le gardien de but envoie un signal fort : le potentiel des jeunes ne doit pas être bridé par l’absence de moyens ou de mentorat, mais au contraire cultivé comme une richesse nationale.

Le lendemain du lancement de ChangeKeepers, Édouard Mendy a franchi une nouvelle étape symbolique en devenant le parrain officiel de l’école Yakar, à Keur Massar. Ce geste dépasse le cadre du protocole. En apportant un soutien financier direct au développement de l’établissement et en y introduisant des outils numériques comme des iPads ou l’accès à la plateforme PowerZ, il agit concrètement pour une éducation plus moderne et plus accessible. Cette école, implantée dans la commune de ses origines familiales, devient ainsi un point d’ancrage de son engagement.

Un modèle de reconversion au service du pays

En quelques jours, Édouard Mendy a posé les fondations d’un projet personnel aligné sur les préoccupations profondes des Sénégalais. Il n’est plus simplement le dernier rempart des cages nationales ; il devient aussi un passeur d’opportunités, un facilitateur de progrès. Comme ses coéquipiers Mané et Guèye avant lui, il comprend que la popularité n’a de sens que si elle est mise au service du collectif. En misant à la fois sur la jeunesse et l’éducation, il investit dans deux leviers essentiels pour une transformation durable.

Ce passage à l’action offre également un exemple concret pour les générations futures : on peut briller sur les pelouses du monde entier et revenir construire dans les ruelles du pays natal. Là où d’autres se contentent de discours, certains Lions transforment leur notoriété en véritable levier d’émancipation sociale. Et dans cette dynamique, Édouard Mendy vient, à sa manière, d’inscrire son nom parmi ceux qui font rimer football avec responsabilité.