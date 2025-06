Sénégal : Grand Réaménagement par le Conseil Supérieur de la Magistrature

succo - Pixabay

La magistrature sénégalaise connaît un renouveau sans précédent. Réuni hier, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à une série de mouvements majeurs qui traduisent une volonté assumée de rajeunir et de moderniser l’appareil judiciaire. À la Cour suprême, trois figures montantes ont été élevées au rang de conseillers délégués : Henriette Diop Tall, Mamadou Seck Diouf et El Hadji Birame Faye. Ce dernier accède par la même occasion à la très sélective catégorie hors hiérarchie, signe de la reconnaissance de son parcours.

En parallèle, les jeunes générations entrent progressivement dans la danse. Les juges issus des promotions 2022 et 2023 – au nombre de 47 – sont titularisés. Ceux fraîchement sortis du Centre de formation judiciaire obtiennent quant à eux des affectations dans les différentes cours d’appel du pays. Le grade supérieur est également franchi pour les magistrats de la promotion 2014, désormais promus au deuxième niveau.

Nouveaux visages, nouvelles responsabilités

Le mouvement touche aussi bien les juridictions que l’administration centrale. Le ministère de la Justice accueille cinq magistrats aux profils variés, renforçant ainsi son expertise sur des postes techniques et décisionnels. Ce brassage permet de créer des passerelles entre les différentes sphères du pouvoir judiciaire, favorisant la fluidité des prises de décision.

Dans les cours d’appel, la redistribution des rôles s’accélère. Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda et Kaffrine bénéficient d’un renouvellement de leurs cadres supérieurs. À Dakar, Aminata Fall Cissé et Mbaye Pouye prennent les commandes de chambres, pendant qu’à Thiès, la direction du parquet général est confiée à Alioune Sissokho. À Ziguinchor, c’est Serigne Modou Diakhate qui hérite du poste de premier président. Chaque juridiction semble désormais dotée de profils adaptés aux défis contemporains de la justice.

Vers un recentrage stratégique et institutionnel

Au-delà des affectations classiques, plusieurs magistrats sont désormais détachés auprès d’organismes étatiques stratégiques. Moustapha Ka rejoint la Présidence, Alassane Ndiaye la Primature, Firmin René Jim Coly la LONASE et Magatte Diouf l’Agence judiciaire de l’État. Ces mutations illustrent la volonté d’insuffler une culture juridique rigoureuse au sein des institutions décisionnelles et économiques du pays. Par ailleurs, des détachements déjà en cours, comme celui de Souleymane Bassoum aux Infrastructures, sont renouvelés pour poursuivre l’ancrage de la compétence judiciaire au cœur de l’action publique.

À travers ce grand remaniement, les autorités affichent un cap clair : bâtir une justice plus efficace, mieux répartie sur le territoire, et davantage connectée aux réalités sociopolitiques contemporaines. Une stratégie qui pourrait bien, à terme, renforcer la crédibilité du système judiciaire sénégalais et répondre aux attentes croissantes des citoyens.