Sénégal : La Police Nationale célèbre un de ses « arbitres »

Ce n’est pas sur une scène judiciaire mais sur les pelouses du football mondial que Djibril Camara fait parler de lui. Policier adjoint volontaire depuis 2022, ce fonctionnaire affecté au bureau des sports de la Police nationale représentera le Sénégal à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, aux États-Unis, du 15 juin au 13 juillet. Un honneur rare pour un arbitre sénégalais, mais qui prend une dimension particulière lorsqu’il est également en service dans une institution aussi stratégique que la Police.

Camara n’en est pas à son premier grand rendez-vous. Il compte parmi les rares arbitres africains à avoir officié dans deux Coupes du monde successives, en 2014 au Brésil et en 2018 en Russie. À cela s’ajoutent des expériences sur des tournois de prestige comme la Coupe Arabe de la FIFA, la Coupe d’Afrique des Nations et la Gold Cup. Son nom est familier aux amateurs de football africain et mondial, habitués à sa manière ferme mais équilibrée de tenir un match sous tension. Cette double casquette, policier et arbitre de niveau international, fait de lui une figure à part dans les milieux du sport et de la sécurité.

Discipline, autorité et neutralité : des qualités transversales

L’arbitrage n’est pas seulement une affaire de règles : c’est un art d’interprétation, de gestion d’homme, et de sang-froid dans la prise de décision. Des qualités que Djibril Camara mobilise également dans ses fonctions policières. À l’image d’un gendarme régulant un carrefour saturé, l’arbitre doit maintenir l’ordre dans un environnement sous tension, en veillant à ce que chacun reste dans les limites de ce qui est permis. Cette analogie prend tout son sens quand on considère que, pour lui, l’uniforme ne se limite pas à celui du match.

Au sein de la Police nationale, son profil est perçu comme un symbole d’excellence et d’engagement. Être appelé à représenter le Sénégal dans une compétition aussi médiatisée que la Coupe du Monde des Clubs témoigne non seulement de sa compétence technique, mais aussi de la confiance que lui accordent les instances internationales du football. Pour la Police, c’est aussi une manière de montrer que ses membres peuvent rayonner au-delà de leurs missions traditionnelles, et qu’un parcours exemplaire peut s’épanouir dans plusieurs domaines à la fois.

Une fierté nationale pour l’arbitrage sénégalais

Alors que le Sénégal a su faire émerger des talents sur le terrain, à l’image de ses footballeurs évoluant dans les plus grands clubs du monde, il est plus rare de voir ses arbitres mis en lumière. Djibril Camara redonne ses lettres de noblesse à une fonction souvent ingrate, mais essentielle au bon déroulement du jeu. Sa participation à la Coupe du Monde des Clubs est perçue comme une reconnaissance méritée, et une promesse pour les jeunes Sénégalais qui aspirent à embrasser cette voie exigeante.

Au-delà des terrains, c’est l’image d’un pays qui se renforce : celle d’un Sénégal capable de former des cadres polyvalents, prêts à porter ses couleurs dans toutes les arènes, qu’elles soient sportives ou républicaines. En attendant le coup d’envoi aux États-Unis, c’est tout un corps de métier qui lui souhaite bon vent — et espère que son coup de sifflet continue de rimer avec respect et rigueur.