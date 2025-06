Sénégal : La société de transport national s’organise pour la Tabaski

Chaque année, à l’approche de la Tabaski, un même ballet se répète sur les routes sénégalaises. Des milliers de citadins prennent la direction de leur localité d’origine pour célébrer la fête en famille. Mais ce rituel festif est souvent entaché par une autre réalité, plus amère : la flambée soudaine des prix du transport interurbain. Face à une demande exponentielle et une offre désorganisée, les voyageurs se retrouvent à la merci des spéculateurs. Les gares routières, devenues des zones de haute tension, illustrent la vulnérabilité des usagers dans un système où les hausses tarifaires ne semblent connaître aucune limite.

Un dispositif anticipé pour désengorger la capitale

C’est dans ce contexte bien connu que Dakar Dem Dikk, la société de transport public, déploie cette année un plan spécial pour la Tabaski. L’objectif affiché est clair : fluidifier les départs, encadrer les flux et offrir une alternative fiable aux voyageurs épuisés par l’improvisation habituelle. Ce dispositif prévoit des départs organisés les 5 et 6 juin 2025, depuis trois points majeurs de la capitale : la Gare de Colobane, l’Arène nationale et la Gare des Baux Maraîchers. Un choix stratégique, visant à couvrir différentes zones de Dakar et à éviter la concentration excessive des usagers en un seul lieu.

En prenant les devants, Dem Dikk cherche à imposer un modèle plus structuré de mobilité pendant les périodes de grande affluence. Ce type d’initiative répond à une double nécessité : garantir l’accessibilité des transports aux ménages, tout en posant les jalons d’un service public plus prévisible. Il ne s’agit pas simplement de remplir des bus, mais de restaurer une certaine équité dans l’accès aux déplacements, à un moment de l’année où la mobilité devient un facteur déterminant dans la vie sociale et spirituelle des citoyens.

Rompre le cycle de la surenchère et du stress

La promesse de Dem Dikk ne se mesure pas uniquement en nombre de bus déployés. Elle prend une dimension symbolique dans un pays où voyager pour la Tabaski devient, pour beaucoup, une épreuve avant d’être un plaisir. En multipliant les points de départ, l’entreprise tente aussi de limiter les bouchons récurrents à l’entrée et à la sortie de Dakar. Moins d’attente, moins de confusion, moins de surcoûts : c’est la formule que les voyageurs espèrent voir tenir.

Reste à voir si ce dispositif pourra véritablement faire contrepoids à l’offre privée, souvent tentée par des tarifs abusifs. Pour que ce plan soit efficace, encore faut-il qu’il soit accompagné d’une bonne communication et d’un encadrement rigoureux. Car dans l’esprit de nombreux Sénégalais, le souvenir de files interminables et d’autocars bondés reste tenace. Répondre à la demande ne suffit pas : il faut le faire avec ponctualité, respect des tarifs annoncés, et sécurité à bord.