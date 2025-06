Sénégal : La vidéo officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse révélée

Flamme olympique (photo Shutterstock)

À un peu plus d’un an de l’événement, le Sénégal a levé le voile sur la toute première vidéo officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette séquence dynamique, partagée sur les réseaux sociaux par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même, donne le ton : le pays s’apprête à accueillir un rendez-vous mondial de grande envergure, dans un esprit d’unité, de compétition et de célébration de la jeunesse. Du sable de Dakar aux installations flambant neuves de Diamniadio, les images alternent entre promesse d’émotion et profession de foi nationale.

L’événement, prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026, marquera la première fois que des Jeux Olympiques se tiendront sur le continent africain. Le Sénégal entend en faire bien plus qu’un simple rassemblement sportif. À travers cette vidéo, il s’agit de projeter au monde l’image d’un pays prêt, confiant, et fier d’ouvrir ses portes à 2 700 jeunes athlètes venus des cinq continents, âgés de 14 à 17 ans, pour concourir dans 25 disciplines.

Un message présidentiel tourné vers l’avenir

Dans une publication accompagnant la diffusion de la vidéo, le président de la République a rappelé le caractère inédit et historique de ce rendez-vous. Il évoque un moment décisif pour la jeunesse africaine, appelée à rayonner par le sport, la discipline et le dépassement de soi. Le ton est à la mobilisation générale. À travers ces quelques mots, le chef de l’État inscrit les JOJ dans une logique de construction collective et de leadership africain assumé.

Mais au-delà de l’émotion, la vidéo traduit également une volonté d’efficacité : stades modernes, logistique maîtrisée, jeunesse enthousiaste… tous les ingrédients sont mis en scène pour rassurer les observateurs et partenaires du mouvement olympique. Le choix de partager cette vidéo sur les plateformes présidentielles n’est pas anodin. Il vise à faire de Dakar 2026 un projet de nation, soutenu au plus haut niveau.

Le compte à rebours est lancé

La vidéo ne s’adresse pas seulement au monde, elle parle aussi aux Sénégalais. Elle invite les citoyens à s’approprier ces Jeux, à se projeter, à se préparer à accueillir. Dans les écoles, les clubs, les quartiers, le message est clair : chaque Sénégalais est un acteur de cet événement. Dakar 2026 ne sera pas une simple vitrine, mais un carrefour de rencontres, de talents et d’histoires humaines.

À quatorze mois de la cérémonie d’ouverture, le décor est planté. Le Sénégal ne se contente pas d’organiser des Jeux, il entend les inscrire dans la mémoire collective. En dévoilant cette vidéo officielle, il ne s’agit pas seulement de faire rêver : il s’agit de rappeler que ce rêve est à portée de main — et qu’il appartient à toute une génération de le réaliser.