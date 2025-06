Sénégal : L’ASC Jaraaf et Gorée coude à coude pour la Ligue 1

Photo de SeppH de Pixabay

La course au titre de Ligue 1 sénégalaise n’a jamais été aussi indécise. À la veille de la dernière journée du championnat, deux géants du football national se disputent le trône : l’ASC Jaraaf et l’US Gorée. Cette saison, marquée par un équilibre rare au sommet du classement, offre un scénario palpitant où chaque but peut faire basculer le destin d’un club. Après 29 journées disputées, les deux équipes totalisent chacune 51 points. Seule la différence de buts place momentanément le Jaraaf en tête, avec un léger avantage de +14 contre +10 pour Gorée.

Le choc n’est pas encore joué, mais déjà les regards sont tournés vers le week-end décisif où tout peut se jouer. Dans cette rivalité sportive, les statistiques sont scrutées à la loupe, les entraîneurs affinent leur stratégie et les supporters retiennent leur souffle. Un faux pas, un moment d’inattention ou un éclair de génie pourrait faire la différence et décider de qui soulèvera le trophée.

Une victoire essentielle pour rester dans la course

Ce mercredi, le Jaraaf a validé trois points cruciaux en s’imposant avec autorité (2-0) face à Sonacos, une équipe déjà hors de danger mais qui n’a pas pour autant facilité la tâche aux Médinois. Serigne Moctar Koite a ouvert le score juste avant la pause, puis Souleymane Cissé a scellé le sort du match dans une seconde période maîtrisée. Une performance solide, qui a permis aux Dakarois de maintenir la pression sur Gorée et de préserver leur leadership technique, grâce à leur différence de buts.

Cette victoire revêtait une importance capitale : non seulement elle a renforcé le moral de l’équipe à un moment charnière, mais elle a également empêché Gorée de prendre seule les commandes du championnat. L’US Gorée, qui poursuit une saison remarquable, espère de son côté un faux pas de son rival pour créer la surprise. L’équilibre est fragile, et le suspense total.

Une dernière journée qui s’annonce mémorable

Il reste une journée pour départager deux clubs historiques. L’ASC Jaraaf, multiple champion du Sénégal, peut s’appuyer sur son expérience des grands rendez-vous. Gorée, fort de son élan et de l’un des meilleurs bilans de la saison, rêve de briser le statu quo. L’ultime confrontation, bien qu’indirecte, sera suivie comme une finale à distance : chaque but marqué, chaque carton concédé, chaque minute jouée aura une incidence directe sur le dénouement.

Ce duel fratricide illustre la vitalité et la compétitivité du championnat sénégalais. Le week-end qui arrive promet des stades en ébullition, des analyses en temps réel, et peut-être un dénouement qui restera gravé dans l’histoire du football local. Une chose est sûre : que ce soit la Médina ou l’île de Gorée, une ville s’apprête à célébrer un exploit.