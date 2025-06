Sénégal : L’équipe A au complet à Dublin pour leur match de vendredi

Le Sénégal prépare ses prochaines échéances footballistiques avec sérieux et méthode. Pour affronter l’Irlande en match amical à Dublin le vendredi 6 juin 2025, le sélectionneur Pape Thiaw a fait appel à un effectif de 26 joueurs, soigneusement choisis pour représenter le pays dans un contexte stratégique. Une absence, toutefois, a retenu l’attention : celle de Sadio Mané. Le capitaine emblématique des Lions a sollicité une dispense pour des raisons personnelles, une décision respectée par le staff mais qui laisse momentanément un vide dans le vestiaire et sur le terrain. Néanmoins, l’ossature de l’équipe reste compétitive, avec une belle alchimie entre expérience et jeunesse.

Un test grandeur nature à l’Aviva Stadium

Ce match face à l’Irlande se joue bien au-delà d’un simple affrontement amical. Il constitue une étape préparatoire capitale à quelques mois des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Face à une sélection physique et disciplinée comme celle d’Irlande, les Lions auront l’opportunité de tester des systèmes de jeu, d’ajuster leurs automatismes et de mesurer la forme de leurs cadres. Du côté irlandais, le défenseur Jake O’Brien ne cache pas son admiration pour le groupe sénégalais, qu’il connaît bien grâce à ses coéquipiers Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye à Everton. Cette reconnaissance souligne la stature acquise par le Sénégal, désormais considéré comme un adversaire de référence même en dehors du continent africain.

Un collectif ambitieux pour les défis à venir

À l’image d’une équipe de rugby qui avance en mêlée, les Lions misent sur la cohésion pour franchir les étapes à venir. Chaque rassemblement est une pièce supplémentaire dans la construction d’un groupe uni et affûté. Avec des éléments tels que Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Pape Matar Sarr ou encore Boulaye Dia, le Sénégal aligne des individualités prêtes à se fondre dans un projet collectif. Le choix de Dublin pour ce rendez-vous n’est pas anodin : dans une ville où l’accueil est chaleureux mais le football rude, les Sénégalais devront faire preuve de maîtrise technique autant que de force mentale.

Le match contre l’Irlande ne livrera peut-être pas tous les enseignements souhaités, mais il servira de révélateur. L’équipe devra montrer qu’elle peut performer sans son leader charismatique, tout en confirmant les promesses de ses jeunes pousses. Car derrière la rencontre de vendredi, ce sont des échéances décisives qui pointent à l’horizon. Et pour les Lions, chaque minute passée ensemble, chaque ballon touché, est un pas de plus vers les sommets qu’ils ambitionnent de reconquérir.