Sénégal : L’équipe féminine de foot en quête de palmarès

Les Lionnes de la Téranga s’apprêtent à disputer leur troisième Coupe d’Afrique des Nations, animées par une volonté claire : franchir un nouveau cap. En 2012, leur première apparition dans la compétition continentale s’était soldée par une sortie dès la phase de groupes, sans victoire. Mais dix ans plus tard, au Maroc, elles revenaient plus fortes, atteignant les quarts de finale après une phase de poule convaincante. Ce parcours, bien que stoppé par la Zambie aux tirs au but, avait installé l’équipe parmi les nations qui comptent.

Cette trajectoire ascendante fait naître un espoir lucide. Le groupe actuel a hérité de cette expérience, avec des joueuses plus aguerries et une structure fédérale mieux préparée. La CAN 2025 au Maroc offre l’occasion de transformer ces progrès en résultats concrets. Pas encore dans le cercle des favoris, mais plus tout à fait outsiders, les Lionnes avancent désormais avec la pression du possible.

Drapeau levé, mission lancée

C’est dans cet état d’esprit qu’une cérémonie sobre mais symbolique s’est tenue ce 24 juin au stade Léopold Sédar Senghor. En présence des autorités sportives, de la Fédération Sénégalaise de Football et de proches des joueuses, le drapeau national a été remis à l’équipe. Plus qu’un geste protocolaire, ce moment a consolidé un sentiment collectif de confiance, mêlant fierté nationale et exigence de performance.

C’est surtout l’attitude du groupe qui a marqué les esprits : déterminée, concentrée, consciente de l’enjeu. Les Lionnes ne sont pas en quête d’un exploit ponctuel, elles veulent s’inscrire dans la continuité d’un travail de fond engagé depuis plusieurs années.

Un départ préparé, un défi relevé

Le départ pour l’Algérie est prévu le 27 juin. C’est là que l’équipe peaufinera sa préparation avant de rallier le Maroc pour la phase finale, prévue du 5 au 26 juillet. Le choix de ce camp d’entraînement n’est pas anodin : il permet de s’acclimater à un environnement compétitif similaire, tout en éloignant le groupe de la pression médiatique locale.

Si la route vers le trophée reste semée d’embûches, les Lionnes ont désormais l’expérience nécessaire pour aborder la compétition avec lucidité. L’enjeu dépasse le simple résultat sportif. Il s’agit aussi d’ouvrir la voie à une génération de jeunes filles qui voient dans ces joueuses des modèles de combativité et d’ambition. Chaque match, chaque but, chaque performance résonnera au-delà du terrain. Le drapeau est désormais entre leurs mains. À elles de le porter le plus loin possible.