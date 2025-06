Sénégal : L’expertise arbitrale à la Coupe du Monde des Clubs

Photo Unsplash

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 sera donné ce dimanche aux États-Unis. Sur la pelouse, aux côtés des géants du football mondial, le Sénégal sera représenté non pas par une équipe, mais par un trio arbitral de premier plan. Issa Sy, arbitre central expérimenté, mènera les débats d’un match clé du Groupe C, entouré de deux assistants tout aussi aguerris : Djibril Camara et Nouha Bangoura. Ce trio illustre la montée en puissance de l’expertise sénégalaise dans l’arbitrage de haut niveau, et sa capacité à tenir tête aux standards les plus exigeants du football mondial.

Un policier au sifflet, symbole d’engagement pluriel

Parmi les hommes en noir présents sur le terrain, Djibril Camara attire particulièrement l’attention. Officier de police dans la vie civile, il incarne une figure rare : celle d’un fonctionnaire d’autorité capable de porter haut les couleurs nationales sur les scènes sportives internationales. Son engagement est double, et sa sélection pour cette compétition prestigieuse n’a pas manqué d’émouvoir ses collègues de la Police nationale, qui lui ont rendu hommage publiquement. Cette reconnaissance témoigne du parcours exemplaire d’un homme partagé entre rigueur professionnelle et passion du jeu.

Nouha Bangoura, l’ascension d’un assistant discret et efficace

Moins médiatisé mais tout aussi précieux, Nouha Bangoura complète le trio sénégalais avec une constance remarquée. Sa lecture du jeu, sa coordination avec le central et sa capacité à rester concentré sur 90 minutes d’intensité technique font de lui un maillon essentiel. Fort de plusieurs années d’expérience en compétitions africaines et internationales, il rejoint ainsi le cercle restreint des assistants qui brillent par leur précision et leur fiabilité, au point d’être sélectionnés pour représenter leur pays au plus haut niveau.

Une fierté nationale pour tout un secteur

La présence de trois officiels sénégalais dès la première journée du tournoi montre combien l’arbitrage du pays est pris au sérieux à l’échelle continentale et mondiale. Dans un environnement où les erreurs arbitrales peuvent changer le destin d’une équipe, leur professionnalisme est une vitrine de rigueur, de compétence et de confiance. Cette participation augure peut-être d’une nouvelle génération d’arbitres sénégalais formés à répondre aux standards les plus élevés. Elle souligne aussi que dans le football, comme dans bien d’autres domaines, le Sénégal peut se faire respecter par la qualité de ses hommes.