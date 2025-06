Sénégal : Premiers retours des 12 000 pèlerins de la Mecque

Photo REUTERS

L’édition 2025 du pèlerinage à la Mecque touche à sa fin pour les Sénégalais. Parmi les plus de 12 000 fidèles ayant accompli les rites sacrés de ce cinquième pilier de l’islam, trois décès ont été enregistrés au cours du séjour en Arabie Saoudite. Les victimes, toutes âgées, ont succombé à des malaises liés aux conditions climatiques extrêmes. Cette information, confirmée par les services du pèlerinage, a suscité l’émotion au sein de la communauté sénégalaise, et a rappelé les défis sanitaires liés à un voyage aussi exigeant, malgré l’encadrement mis en place. Les autorités avaient d’ailleurs renforcé les dispositifs de veille médicale sur place afin d’éviter d’autres drames.

Le début des vols de retour encadrés

Le processus de rapatriement a officiellement démarré ce mercredi 11 juin. Mohamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint au pèlerinage, a indiqué que les premiers vols privés sont prévus au départ de La Mecque, avec une coordination étroite entre les autorités saoudiennes et sénégalaises. Le retour se fera de manière progressive, afin d’éviter toute bousculade logistique. Cette organisation vise à assurer une fluidité dans le traitement des passagers, et à offrir aux pèlerins les conditions les plus dignes pour conclure leur périple. L’effort est aussi mis sur l’accompagnement des familles des victimes, pour garantir un retour apaisé malgré la douleur.

Une nouvelle ère dans la gestion du Hajj sénégalais

Ce pèlerinage 2025 a aussi été celui du changement. Pour la première fois, Air Sénégal a été désignée comme transporteur officiel pour la moitié des pèlerins, marquant un tournant dans la stratégie de souveraineté logistique du pays. L’autre moitié est restée sous la responsabilité de Flynas, conformément aux accords bilatéraux. Cette innovation a été saluée pour sa contribution à une meilleure visibilité de l’expertise nationale dans la gestion de flux aussi importants. Alors que les retours se poursuivent dans les jours à venir, l’heure est désormais au bilan pour les services du Hajj, appelés à évaluer les avancées et les points de vigilance observés durant cette édition éprouvante.