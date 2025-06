Sénégal : Sonko mise sur Alibaba pour faire rayonner Dakar 2026

Flamme olympique (photo Shutterstock)

En visite officielle en Chine jusqu’au 27 juin, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réaffirmé l’engagement du gouvernement à faire des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 une vitrine continentale d’innovation et d’organisation. Lors de ses échanges avec les dirigeants du groupe Alibaba, Sonko a insisté sur l’importance de cet événement, non seulement pour le Sénégal, mais pour l’image de toute l’Afrique. Il a salué les avancées technologiques du géant chinois et exprimé sa volonté de s’appuyer sur cette expertise pour garantir le succès logistique et numérique de l’événement.

Alibaba, colonne vertébrale technologique de Dakar 2026

Le groupe chinois Alibaba, déjà actif dans le monde olympique, renforce ainsi son implantation en Afrique via les JOJ de Dakar. Les responsables du groupe ont présenté à la délégation sénégalaise leurs solutions en matière de logistique intelligente, de cloud computing et d’intelligence artificielle. Ces technologies permettront d’optimiser l’organisation des épreuves, la gestion des flux de visiteurs, la sécurité et la billetterie. L’objectif affiché est clair : faire de Dakar 2026 un événement fluide, connecté et exemplaire sur le plan technologique.

Une continuité dans la coopération technique

Ce partenariat ne sort pas de nulle part. Dès novembre 2024, Alibaba avait déployé une équipe technique à Dakar pour nouer des liens avec le comité d’organisation. Cette première étape avait permis de poser les bases d’une collaboration plus poussée, centrée sur la transformation numérique de l’événement.

Au-delà des infrastructures sportives, c’est toute une chaîne de compétences que Dakar 2026 ambitionne de mobiliser et de faire émerger. La collaboration avec Alibaba s’annonce comme un catalyseur d’opportunités pour les talents sénégalais dans le numérique et la logistique. Elle offre aussi un terrain d’expérimentation grandeur nature pour des innovations adaptées aux réalités africaines. Dans cette optique, les JOJ deviennent un projet de souveraineté technologique autant qu’un rendez-vous sportif : l’image du Sénégal et de l’Afrique en dépendra, et Ousmane Sonko semble bien déterminé à ne pas manquer ce rendez-vous.